Grosjean opuścił Formułę 1 po sezonie 2020. Francuz przedwcześnie zakończył kampanię. Podczas Grand Prix Bahrajnu miał poważny wypadek, z którego szczęśliwie wyszedł jedynie z niewielkimi obrażeniami.

Po tym zdarzeniu Mercedes zaoferował Grosjeanowi test w jednym z ich starszych samochodów, który miał być symbolicznym pożegnaniem Francuza z F1. Według pierwotnego planu przejazd miał się odbyć przy okazji Grand Prix Francji w 2021 roku. Na przeszkodzie stanęły restrykcje w podróżowaniu, związane z pandemią koronawirusa.

Zmiana terminu nie przyniosła konkretnej daty, głównie ze względu na obowiązki Grosjeana w IndyCar oraz ograniczenia w testowaniu, ustalone regulaminem F1.

Gdy wydawało się, że obietnica pójdzie w zapomnienie, Grosjean pokazał kask, który był specjalnie przygotowany na test.

- Wszyscy pytają o test w Mercedesie - mówi Grosjean w specjalnie nagranym filmie. - Cóż, tu mamy kask. Test jeszcze się nie odbył, ale mamy gotowy kask...

Pytany o sprawę Wolff, zapewnił, że wciąż jest to aktualny temat i wydarzy się, jak tylko zespół oraz Grosjean ustalą termin.

- Test na pewno się odbędzie - zapowiedział Wolff. - Zobowiązaliśmy się do tego. Sprawdzamy, co my możemy zrobić i co on może zrobić. Ale to pewno się wydarzy. Gdy daję obietnicę, dotrzymuję słowa.

Wcześniej Grosjean ujawnił, że rozmawiał z Wolffem po dramatycznym finale sezonu 2021.

- Wysłałem wiadomość do Toto po Abu Zabi. Odpisał: „Musimy cię w końcu wsadzić do samochodu”. To wciąż jest planowane. Kilka rzeczy sprawiło, że w ubiegłym roku nie było to łatwe. W tym roku nie mogę przyjechać na Grand Prix Francji, ponieważ ścigamy się wtedy w Iowa.

- Jednak Mercedes zdecydowanie jest chętny, by to zrobić i ja również, chociaż moja szyja będzie umierać. Straciłem tam już trochę mięśni. Możecie spytać Pato [O’Warda] jak to jest.