Były właściciel ekipy F1, ekspert podczas relacji telewizyjnych z wyścigów królowej sportów motorowych, postać bardzo popularna na padoku - Eddie Jordan, w ostatnich dniach zaproponował, aby Lewis Hamilton przeszedł do Red Bull Racing. W tej samej rozmowie udzielonej dla Ziggo Sport stwierdził, że Wolff powinien odejść z Mercedesa.

Jego odważną teorią jest również to, że zespół niemieckiego producenta zostanie sprzedany firmie Ineos za kwotę 900 milionów dolarów.

- Był rewelacyjny, ale teraz czas, aby odpuścił - powiedział Jordan o Wolffie.

- Wygrał już wszystko, a także stworzył mit wokół Lewisa Hamiltona i całego zespołu. Są dobre i złe chwile na odejście, ale teraz jest bardzo dobry moment dla Toto.

- Gdybym był jego doradcą, powiedziałbym „Proszę odejdź, Toto. Weź pieniądze. Nic więcej już nie osiągniesz”.

Jeśli chodzi o to, co Wolff mógłby robić dalej po takim obrocie spraw, Jordan zastanawiał się: - Aston Martin? Możliwe. Natomiast jedyne czego jestem naprawdę pewien to, że Ineos kupi zespół Mercedesa.