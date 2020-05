Wbrew życzeniom kibiców wydaje się mało prawdopodobne, aby Mercedes w sezonie 2021 wsadził do swojego samochodu Sebastiana Vettela, obok Lewisa Hamiltona.

Bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że George Russell będzie jeździł u boku sześciokrotnego mistrza świata w przyszłym roku.

Kontrakty Lewisa Hamiltona i Bottasa z Mercedesem wygasają po sezonie 2020.

Jean-Michel Desnoues, korespondent francuskiego magazynu Auto Hebdo, uważa, że Bottas może trafić do Renault, chociaż pierwszeństwo ma mieć Fernando Alonso.

- Wszystko wskazuje na przybycie byka z Asturii - powiedział. - Jest nierozerwalnie związany z francuską ekipą, z którą zdobył dwa tytuły.

- Jest charyzmatyczny, chce zemsty, a dla zespołu, który jest niepewny swojej przyszłości, jest właściwym człowiekiem we właściwym czasie. Wygląda na to, że tylko on jest gotowy zaakceptować ekipę, którą odrzucił Ricciardo.

Jednak poważnym kandydatem do współpracy z francuskim producentem jest też Bottas.

- Kilkakrotnie pokazał, że może walczyć z Lewisem Hamiltonem, ze skandynawskim spokojem, który ostro kontrastuje z wybuchowym charakterem Hiszpana - stwierdził.

Sugeruje również, że obecny szef Bottasa, Toto Wolff, który jest mocno zaangażowany w zarządzanie karierą Fina, może naciskać na wysłanie go do Renault. Chce w ten sposób zwolnić miejsce dla juniora Mercedesa - George'a Russella.

- Emerytura Hamiltona zbliża się z roku na rok, więc aby przyspieszyć rozwój jego idealnego następcy, George'a Russella, Toto Wolff wolałby, aby jego obecny drugi kierowca pojechał do Enstone - spekuluje Desnoues.