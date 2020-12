Umowa Wolffa z Daimlerem wygasa po sezonie 2020. Austriak wielokrotnie wspominał, że zastanawia się nad swoją dalsza rolą w zespole mistrzów świata. Przyznał, że przez blisko osiem lat spędzonych w Formule 1, miał mało czasu na regenerację oraz życie rodzinne, ze względu na pełnione obowiązki, dzień w dzień, 24 godziny na dobę.

W wywiadzie udzielonym dla gazety Sueddeutsche Zeitung przekazał, że zamierza jednak dalej pełnić obecną funkcję.

- Tak, zostanę w Formule 1. Nawet jako szef zespołu - powiedział 48-latek.

Pandemia koronawirusa i wynikające z tego późniejsze rozpoczęcie sezonu sprawiło, że miał więcej czasu na przemyślenie swojej przyszłości.

- Doszedłem do wniosku, że nie ma dla mnie równowagi między życiem prywatnym, a zawodowym. To wszystko bowiem jest właśnie moim życiem. Lubię prowadzić tę firmę i z żoną podzielamy pasję do sporów motorowych - dodał.

Do ostatniego grand prix sezonu 2020, w Abu Zabi, zarówno Mercedes, jak i Lewis Hamilton przystępują już jako tegoroczni mistrzowie świata.