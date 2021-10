Wyniki ankiety wskazują na to, że wśród fanów najpopularniejszym kierowcą jest Max Verstappen (14,4%). Na drugim miejscu uplasował się Lando Norris (13,7%), który wyprzedził w głosowaniu samego Lewisa Hamiltona.

Kierowca McLarena głównie cieszy się sympatią kibiców w wieku 24-lat w dół. 22-latek cieszy się również popularnością wśród żeńskiej części kibiców Formuły 1. Brytyjczyk jest dumny z tego, że może być inspiracją dla swoich rówieśników i młodszych pokoleń.

- To bardzo miłe. Pomijając wyścigi, zdarza mi się streamować na Twitchu, chociaż ostatnio tego nie robiłem. To też pomaga mi utrzymać kontakt z fanami. Cieszę się, że mogę mieć pozytywny wpływ w szczególności na młodsze pokolenie. Miło jest widzieć, że mnie wspierają.

Zespół Norrisa, czyli McLaren został wybrany ulubioną drużyną przez publiczność. Ekipie z Woking zdecydowanie pomogło w tym rezultacie ponowne przebicie się na szczyt stawki w ostatnich latach. Zespół cieszy się największym uznaniem m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, czy Brazylii.

- Formuła 1 to nie tylko wyścigi i to co się dzieje na torze. Bardzo ważna jest komunikacja ze społecznością tego sportu, co staramy się robić - zakończył Norris.

1st place Daniel Ricciardo, McLaren 2nd Lando Norris, McLaren 3rd Valtteri Bottas, Mercedes on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images