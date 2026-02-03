Wróżby Ocona
Esteban Ocon przedstawił swoja wizję, dotyczącą hierarchii zespołów w sezonie F1 2026.
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Autor zdjęcia: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
Francuz uważa, że Mercedes może być faworytem w nadchodzącym sezonie, podczas gdy Audi i Cadillac będą się znajdować raczej na końcu stawki.
Mercedes zaimponował formą podczas pięciodniowych, zamkniętych testów w Barcelonie. Nowy bolid W17 pokonał 500 okrążeń (według nieoficjalnych danych) w zaledwie trzy dni, utrzymując przyzwoite tempo w porównaniu z konkurencją.
- Myślę, że trochę za wcześnie, aby mówić o hierarchii, ale wszyscy widzieliśmy, że Mercedes był bardzo szybki podczas całego testu – powiedział Ocon.
- Widzieliśmy również dobrą dyspozycję Ferrari, a całkiem dobrze radził sobie też Red Bull i McLaren.
- Ciaśniej się zrobi za ekipą Racnig Bulls, Alpine i za nami [Hassem], a na końcu znajdzie się Audi i Cadillac.
- Oczywiście to są tylko przypuszczenia, bo zobaczymy co będzie w Bahrajnie, ale na razie tak właśnie myślę.
Cadillac to zupełnie nowy gracz, więc można się spodziewać, że z samochodem amerykańskiego zespołu napędzanym silnikiem Ferrari mogą być problemy. Audi, dawniej znane jako Sauber, to nowy producent jednostek napędowych i na katalońskim torze napotkało na szereg problemów technicznych.
Ocon nie wspomniał ani o Astonie Martinie, który testował niespełna dwa dni przez, ani o Williamsie, który w ogóle nie pojawił się na testach w Barcelonie.
Pomimo mniejszych i większych problemów z niektórymi samochodami, niezawodność stała na znacznie niższym poziomie, niż przewidywano, co zaskoczyło Francuza – zwłaszcza że Haas zaliczył więcej okrążeń niż ktokolwiek inny poza Mercedesem i Ferrari.
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Autor zdjęcia: Haas F1 Team
- Nie, zdecydowanie nie podziewałem się tego – dodał. - Myślę, że to była niesamowita robota całego zespołu.
- Czasu było naprawdę niewiele i przygotowania do testów trwały do ostatniej chwili. To było po prostu szalone przedsięwzięcie.
- Myślałem, że po drodze będą jakieś problemy na autostradzie, że będzie korek czy coś w tym stylu i samochód się spóźni, ale byliśmy gotowi o 9 rano i zrobiliśmy pierwszego dnia jakieś 150 okrążeń.
- Nie spodziewałem się, że pójdzie tak gładko, ale to dobrze, bo to oznacza, że mamy niezawodny samochód.
- Teraz kolejnym krokiem jest sprawienie, żeby samochód był szybki, bo już jest niezawodny. Jest dobry, ale musi być szybki – podsumował.
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Ugochukwu mistrzem, Rovanpera 16.
Finlandia bez Ouninpohji
Barwy wojenne Williamsa
Komatsu jednak został
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze