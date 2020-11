Wspólny toast Ricciardo i Hamiltona

Hamilton odniósł na Imoli 93 zwycięstwo w Formule 1. Ricciardo z kolei potwierdził rosnącą formę Renault i drugi raz w ciągu trzech wyścigów stanął na podium. Australijczyk świętował je w charakterystyczny dla siebie sposób, pijąc szampana z buta. Do toastu nieoczekiwanie dołączył również mistrz świata.

- Myślę, że Australijczycy będą się cieszyć, ponieważ tym razem nie zapomniałem o „shoey” [piciu z buta] - powiedział Ricciardo. - Już miałem wziąć łyk świeżego drinka, ale wtedy Lewis powiedział: „Zdejmij drugiego buta”.

- Nie mogłem w to uwierzyć, ponieważ trzy lata temu na podium zarzekał się: „Nigdy tego nie zrobię, nigdy tak nie wypiję. Możesz zaoferować, ale nie zrobię tego”. Ale poprosił o to dzisiaj i byłem zaskoczony. 2020 jest rokiem dziwnych rzeczy i była to dobra zabawa.

Hamilton, pytany podczas konferencji prasowej, jak smakował mu toast, odpowiedział:

- Ha ha ha. Jak spocony palec! Zdecydowanie nie smakowało to zbyt dobrze. Generalnie nie lubię szampana, a w tej formie smakuje jeszcze gorzej. Pozytywne jest to, że mama Daniela uważa, iż wyszło fajnie, więc jestem wdzięczny. Wydaje mi się, że Daniel powiedział kiedyś, iż nigdy tego nie zrobię. To lekcja - nigdy nie mów nigdy.