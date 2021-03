Współpraca z korzyścią dla Astona Martina

Vettel po rozstaniu z Ferrari dołączył do Astona Martina. Partnerem Niemca w ekipie z Silverstone został Lance Stroll, który w barwach Racing Point spędził już dwa sezony.

Zdecydowanie bardziej doświadczony Vettel szybko odnajduje się w nowym środowisku i zaoferował swoje rady młodszemu koledze. Współpraca na poważniej rozpoczęła się podczas trzydniowych testów w Bahrajnie.

- On [Vettel] ma dużą wiedzę o tym, jak zachowuje się samochód, wie czego oczekuje od bolidu, a jego komentarze są bardzo pożyteczne - powiedział Stroll. - Oczywiste jest, że ma wielkie doświadczenie i jest bardzo utalentowany. Ale to dopiero początek. Jestem przekonany, że poznamy się o wiele lepiej w ciągu najbliższych kilku tygodni, kiedy zaczniemy się ścigać, ale i realizować na torze podobne programy.

- Prawdopodobnie będziemy mogli polegać na swoich komentarzach, wymieniać się opiniami i zyskamy lepsze wyobrażenie tego, o czym rozmawiamy.

Vettel nie ma zbyt wiele czasu, by zaadaptować się do nowego samochodu. Testy trwały jedynie trzy dni, a trapiące AMR21 problemy sprawiły, że czterokrotny mistrz świata przejechał jedynie 117 okrążeń. Mniej „nakręcił” tylko Roy Nissany, rezerwowy Williamsa. Stroll, który ma sporą wiedzą o RP20 - ubiegłorocznym samochodzie, zbliżonym do tegorocznego - przyznał, że może w tym aspekcie pomóc Vettelowi.

- Spędziłem w tym zespole już kilka lat, więc zdecydowanie lepiej znam ten samochód oraz pracę ekipy. On wciąż przyzwyczaja się do wielu rzeczy - działań zespołu, samochodu, nowych przycisków. Sporo nowego dzieje się wokół niego.

- Jesteśmy w różnym położeniu, ale mam pewność, że wspólnie możemy poprowadzić zespół we właściwym kierunku i maksymalnie wykorzystać możliwości tegorocznego samochodu - zapowiedział Lance Stroll.

Sezon ruszy za nieco ponad tydzień od Grand Prix Bahrajnu.