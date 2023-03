McLaren jest klientem Mercedesa od 2021 roku, początkowo podpisując trzyletni kontrakt. Nastąpiło to po burzliwym rozstaniu z Hondą i rocznym powiązaniu z Renault.

Zak Brown odwiedził niedawno rozwijającą się siedzibę Red Bull Powertrains w Milton Keynes, aby odbyć bardzo wczesne rozmowy i sprawdzić możliwości potencjalnego partnerstwa z Red Bullem jako dostawcą jednostek napędowych.

Rozmowy odbywają się na kilka lat przed wprowadzeniem nowych przepisów silnikowych na sezon 2026, porzucających drogie układy odzyskiwania energii cieplnej MGU-H i zwiększających udział napędu elektrycznego do 50%.

Zarówno Red Bull, jak i McLaren potwierdzają, że tego typu spotkanie było czymś normalnym. Podróż Browna do Milton Keynes na początku tego miesiąca podsyciła spekulacje, że jego zespół rozważał również współpracę z Hondą, gdyby japońska firma zobowiązała się do powrotu do F1.

- Myślałem, że przyjdzie na lunch! Jako producent układów napędowych na 2026 rok nieuniknione jest, że będą prowadzone dyskusje dotyczące potencjalnej dostawy. To naturalne, że rozmawiamy z potencjalnymi klientami - powiedział Christian Horner, zapytany o potwierdzenie wizyty Zaka Browna w siedzibie Red Bulla.

Nowy szef McLarena, Andrea Stella, podkreślił zaangażowanie w partnerstwo z Mercedesem, zanim powiedział, że wstępne rozmowy z innymi dostawcami nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem.

- Mamy solidne partnerstwo z Mercedesem. Jednocześnie oczywiste jest, że patrząc w przyszłość, chcemy zrozumieć, co jest [dla nas] dostępne. To naturalne i nie powinno to być wielką niespodzianką - powiedział Stella.

Przemawiając podczas premiery bolidu MCL60 w McLaren Technology Center w zeszłym miesiącu, Zak Brown dodał, że on i Andrea Stella przeglądają różne umowy na dostawę silników dla ich zespołu.

- Mamy trochę czasu, aby zdecydować, co chcemy robić w 2026 roku. Nie spieszymy się i jesteśmy bardzo zadowoleni z Mercedesa. Zobaczymy więc, jak sprawy potoczą się w przyszłym roku, zanim będziemy musieli podjąć decyzję - powiedział wówczas Brown.