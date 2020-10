Wulgarny język Verstappena

Verstappen i Stroll zderzyli się w pierwszym zakręcie Autódromo Internacional do Algarve.

Holender był wściekły i dał temu wyraz w radiowym komunikacie.

- Czy ten piep***ny gość jest ślepy? Co do cholery jest z nim nie tak?! Jezu Chryste. Co za głąb. Mam zniszczenia. Ale mongoł! - krzyczał Verstappen.

Tak liczne obelgi spotkały się z krytyką ze strony kibiców. Spytany o dobór słów, które mogły urazić wielu widzów, Verstappen odparł: - To nie mój problem.

Sprawą incydentu w pierwszym zakręcie zajęli się sędziowie. Obaj kierowcy zostali wezwani na przesłuchanie. Uznano, że zarówno Verstappen, jak i Stroll mogli zrobić więcej, aby uniknąć kolizji, ale żaden z nich nie był jednoznacznie winny lub w przeważającej części winny.

Stroll po pierwszym szybkim okrążeniu został poinstruowany przez radio, aby wykonał kolejne. Z kolei Verstappen dopiero zaczynał okrążenie wyjazdowe. Każdy z nich myślał, że ten drugi odpuści i doszło do zderzenia.