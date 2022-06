Odmienione barwy mają związek z europejską premierą samochodu Alfa Romeo Tonale - hybrydowego SUVa włoskiej marki.

C42 otrzymał zieloną pokrywę silnika oraz tylne fragmenty sekcji bocznych. W połączeniu z bielą i czerwienią powstaje zestawienie nawiązujące do włoskiej flagi. W komunikacie zespół przekazał, że zieleń jest odniesieniem do „Montreal green” - koloru zastosowanego przy premierze modelu Tonale. Ma również podkreślać tożsamość Alfy oraz jej dążenia do osiągnięcia bardziej zrównoważonej mobilności. Ponadto na pokrywie silnika umieszczono wzór odzwierciedlający charakterystyczny kształt reflektorów w Alfie Romeo Tonale.

Zespół Alfy w F1 obsługuje Sauber, a partnerstwo wykracza poza królową motorsportu. Szwajcarska stajnia brała również udział w rozwoju modeli Gulia GTA i Gulia GTAm.

Pierwszy trening przed Grand Prix Azerbejdżanu ruszy jutro o godzinie 13 polskiego czasu.

Galeria - Alfa Romea w Azerbejdżanie:

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 1 / 9 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 2 / 9 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 3 / 9 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 4 / 9 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 5 / 9 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 6 / 9 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 7 / 9 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 8 / 9 Autor zdjęcia: Alfa Romeo Car of Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 9 / 9 Autor zdjęcia: Alfa Romeo