Wyjątkowy dzień dla juniorów Ferrari

Ferrari zorganizowało swoim juniorom testy za kierownicą SF71H 2018 na torze należącym do włoskiego producenta.

Przypomnijmy, że Mick Schumacher pojeździ samochodem Alfy Romeo Racing Orlen przed Grand Prix Eifelu. Szansę w ten sam weekend otrzyma również kolejny z juniorów Ferrari - Callum Illot, który wsiądzie do bolidu ekipy Haas. Robert Shwartzman dołączy do Alfy Romeo i weźmie udział w piątkowym treningu przed Grand Prix Abu Zabi.

Szef techniczny Ferrari Driver Academy - Marco Matassa przekazał, że Schumacher, Ilott i Shwartzman ukończyli przydzielone im programy w Fiorano i szybko dostosowali się do samochodu.

- Nie jest łatwo zmienić styl jazdy wymagany w samochodzie Formuły 2 na taki, który najlepiej pasuje do Formuły 1 - powiedział Matassa. - Samochód ma znacznie większą moc, bardziej wyrafinowany układ hamulcowy i wspomaganie kierownicy, co wymaga odpowiedniego wyczucia i precyzji do prawidłowego użytkowania.

- Jednak wszyscy byli szybcy i natychmiast zaczęli podążać dobrym tempem. Wierzę, że okrążenia, które zrobili dzisiaj, będą bardzo przydatne, gdy Mick i Callum będą jeździć w piątek na torze Nurburgring.

- Bardzo przydatne było ponowne przyzwyczajenie się do wszystkich procedur, które są dość złożone, a także do pracy zespołu na tym najwyższym poziomie w sporcie - powiedział Schumacher. - Nie mogę się doczekać, aby wskoczyć do kokpitu w Niemczech i miło będzie wziąć udział w sesji treningowej po raz pierwszy przed moją publicznością. W zespole jest kilku mechaników, którzy pracowali z moim ojcem i dzięki temu dzień był jeszcze bardziej wyjątkowy.

- Dzisiaj mogłem zmierzyć się samochodem, na zaledwie dziesięć dni przed moim debiutem podczas weekendu grand prix - powiedział Ilott. - To, co uderzyło mnie w SF71H, to jego aerodynamiczna wydajność, co oznacza, że masz poziomy przyczepności, których po prostu nie znajdziesz w innych kategoriach. Do tego dochodzi ekstremalna moc silnika i natychmiastowe hamowanie.

Robert Shwartzman, który pierwszy raz miał okazję poprowadzić samochód Formuły 1, dodał: - Kiedy przyspieszasz, moc nigdy się nie kończy. Hamulce są równie imponujące, bolid zatrzymuje się, gdy wydaje się, że jest już za późno, aby wjechać w zakręt. Oprócz samej jazdy wyjątkowa była również praca z zespołem. Zwracają uwagę na każdy najmniejszy szczegół. Naprawdę działają na bardzo wysokim poziomie. Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że ten pamiętny dzień stał się możliwy.

Cała trójka walczy o kontrakty i możliwość debiutu w Formule 1 w sezonie 2021. Ferrari ma możliwość umieszczenia swoich juniorów w zespołach Alfa Romeo i Haas.

Galeria zdjęć z testów: