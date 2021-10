Wyniki globalnej ankiety F1

Ankieta „2021 F1 Global Fan Survey” została zrealizowana przez Motorsport Network we współpracy z Formułą 1 i Nielsen Sports, globalnymi ekspertami w dziedzinie informacji, danych i statystyk.

Przeprowadzona w 15 językach na platformie Motorsport.com i zbierająca opinie od 167 000 fanów w 187 krajach, tegoroczna ankieta jest największą pojedynczą, sportową, kiedykolwiek przeanalizowaną przez Nielsen Sports.

Wyniki badania ujawniły, że Formuła 1 jest uważana za szczyt sportów motorowych w oczach fanów na całym świecie. Od ostatniego badania z 2017 roku Formuła 1 cieszy się większym zainteresowaniem i zaangażowaniem bardziej entuzjastycznej, zróżnicowanej i rozwijającej się bazy fanów. Ogólnie rzecz biorąc, w badaniu odnotowano najmłodszą i najbardziej zróżnicowaną audiencję do tej pory, ze średnią wieku 32 lat (mniej o 4 lata w porównaniu z 2017 r.), udział kobiet w badaniu wzrósł prawie dwukrotnie do 18,3% (wzrost z 10% w 2017 r.), a odpowiedzi w wieku studenckim wzrosły do 26%, w porównaniu z 18% w 2017 roku.

- Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim fanom, którzy poświęcili swój czas, aby podzielić się poglądami w tej ogromnej ankiecie. Ich poglądy są dla nas bardzo cenne i jesteśmy niezwykle zadowoleni z tego, co zobaczyliśmy w wynikach. Chciałbym również podziękować Motorsport Network i Nielsen Sports za niesamowitą pracę, którą wykonali - powiedział Stefano Domenicali, prezes i dyrektor generalny Formuły 1. - Jako sport mamy przywilej bycia prawdziwie międzynarodowym, ścigając się na kontynentach i w krajach całego świata, z globalną rzeszą fanów. Docieramy do każdego zakątka globu poprzez nasze wydarzenia, transmisje telewizyjne, media społecznościowe i treści medialne. To błogosławieństwo - mieć taką platformę - ale jest to również odpowiedzialność. Musimy chronić to, co mamy, rozwijać i docierać do większej liczby kibiców. Wyniki ankiety pokazują, że robimy właściwe rzeczy i nadal będziemy skupiać się na tworzeniu emocji i rozrywki na torze i poza nim, czego chcą wszyscy nasi fani. Jesteśmy ogromnie podekscytowani naszą przyszłością i wiemy, że kibice również.

Wyniki badania Motorsport Network F1 Global Fan Survey wskazują, że fani są bardzo entuzjastycznie nastawieni do kierunku, w jakim zmierza sport. Według respondentów badania, F1 umocniła swoją pozycję globalnego lidera sportów motorowych, a 90% ankietowanych fanów uważa, że Formuła 1 jest „szczytem sportów motorowych”. W 2017 roku 25% kibiców stwierdziło, że sport jest w lepszej kondycji niż 5 lat temu - a liczba ta wzrosła do 55%, a nawet jest wyższa wśród osób poniżej 35 roku życia (59%).

- Co za ekscytujący czas, aby być fanem Formuły 1! - powiedział James Allen, prezes Motorsport Network. - To badanie jest zawsze ogromnym przedsięwzięciem, możliwym dzięki współpracy Motorsport Network, Stefano i Ellie Norman, F1, a także naszych kolegów z Nielsena i oczywiście dzięki fanom ze 187 krajów, którzy wypełnili ankietę, której wyniki pokazują, że F1 jest w doskonałej kondycji, z pewnością najlepszej, jaką znam w mojej 30-letniej karierze w tym sporcie. W przeszłości F1 miała problemy z przyciągnięciem młodszych kibiców, a zwłaszcza kobiet, a to badanie pokazuje, jak cyfrowe podejście nowego kierownictwa i efekt projektów takich jak „Drive to Survive” na platformie Netflix, angażują nowe pokolenie zagorzałych fanów tego sportu. Dzięki internetowi i mediom społecznościowym każdy i wszędzie może stać się fanem. W Motorsport Network zidentyfikowaliśmy to już jakiś czas temu, dlatego stworzyliśmy nasze globalne społeczności sportów motorowych na całym świecie; a oni przemówili.

Wśród ankietowanych fanów atrybutem numer jeden marki F1 jest „ekscytujący”, z innymi czołowymi określeniami, takimi jak „technologiczny”, „drogi”, „konkurencyjny” i ”rozrywkowy”. To pierwszy raz, kiedy „konkurencja” i „rozrywka” pojawiły się w pierwszej piątce, a ponad dwie trzecie ankietowanych fanów uważa, że F1 przewyższa ich oczekiwania pod względem „pionierskiej technologii”.

Wyniki badania zostały zaprezentowane w przeddzień Grand Prix Stanów Zjednoczonych Formuły 1 w Austin i dotyczyły wielkości i danych demograficznych widowni sportowej, nastawienia fanów do sportu, ich sympatii do wyścigów, zespołów, kierowców oraz form oglądania wyścigów.

Najlepsze zespoły, kierowcy i wyścigi

- 91% fanów F1 ma swój ulubiony zespół, 94% ulubionego kierowcę.

- McLaren przeżywa renesans i jest obecnie najpopularniejszym zespołem, za nim plasują się Red Bull, Ferrari i Mercedes.

- Max Verstappen jest kierowcą nr 1, szczególnie wśród fanów w wieku 25-34 lat. Lando Norris jest numerem 2 i najwyżej notowanym kierowcą wśród kobiet. Lewis Hamilton jest numerem 3 i jest najwyżej notowany w Wielkiej Brytanii oraz wśród fanów w wieku 35+. Daniel Riccardo jest numerem 4, najwyżej notowanym kierowcą w Australii i numerem 2 wśród kobiet.

- Ulubione wyścigi kibiców to Monza, Spa, Silverstone i Monako.

Media, telewizja i gry

- Połowa kibiców ogląda wyścigi w płatnej telewizji.

- 68% fanów twierdzi, że w przyszłości chce oglądać wyścigi na żywo w telewizji, podczas gdy 13.8% twierdzi, że chce oglądać je online.

- Ponad połowa wszystkich fanów (51%) gra w gry wideo związane ze sportami motorowymi, przy czym 64% osób w wieku 16-34 lat to aktywni gracze sportów motorowych. W grupie wiekowej 16-24 lata 80% grało w grę F1 w ciągu ostatniego roku, a 34% oglądało transmisje esportowe związane z F1.

Dodatkowe wnioski

- Największy wzrost nowej, młodej publiczności jest w: Stany Zjednoczone (50%), Indie (55%), Chiny (58%), Meksyk (45%); wskazali oni również, że śledzą sport krócej niż pięć lat.

- 55% fanów uważa, że F1 powinna być światowym liderem w rozwoju w 100 procentach zrównoważonych paliw. 67% kibiców wie o planie F1 wprowadzenia w pełni zrównoważonych paliw do 2025 roku.

- 58% fanów twierdzi, że Formuła 1 ma odpowiednią równowagę między sportem a rozrywką (wzrost z 39% w stosunku do wyników ankiety z 2017 r. Jest to szczególnie widoczne wśród nowych odbiorców - to grupa 81% osób, spośród tych, które zaczęły śledzić F1 w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

- Twitter jest najczęściej wykorzystywaną platformą z mediów społecznościowych użytkowaną i obserwowaną podczas weekendów wyścigowych. Najszybciej rozwija się Instagram.

Aby zapoznać się z pełnymi wynikami ankiety, można pobrać je pod tym LINKIEM.