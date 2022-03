Wyniki GP Arabii Saudyjskiej utrzymane

Końcowe wyniki Carlosa Sainza, Sergio Pereza i Kevina Magnussena w drugiej rundzie tegorocznych mistrzostw pozostawały pod znakiem zapytania do czasu przeanalizowania przez ZSS jazdy tych kierowców przy żółtych i przy podwójnych żółtych flagach.

Na przedostatnim okrążeniu zawodów w Dżuddzie, w pierwszym zakręcie Alex Albon doprowadził do kolizji z Lance’em Strollem, po czym zmuszony był wycofać swojego Williamsa.

Bazując na wstępnych danych sądzono, że wymieniona trójka nie zwolniła wystarczająco, kiedy na przedostatnim kółku w pierwszym sektorze, w miejscu incydentu pojawiły się żółte flagi, a na ostatnim podwójne żółte.

Jednak po wnikliwym przejrzeniu telemetrii sędziowie stwierdzili, że nie ma podstaw do nałożenia kar. W dokumencie FIA czytamy: Sędziowie sprawdzili, czy kierowcy zwolnili wystarczająco w obszarze żółtych flag na 49 okrążeniu i podwójnych żółtych na 50 okrążeniu. Po przeanalizowaniu danych uznano, że w tym przypadku nie są wymagane żadne działania.

Wcześniej Albon został uznany za sprawcę kolizji ze Strollem, za co czeka go cofnięcie o trzy pozycje na starcie do najbliższego GP Australii.