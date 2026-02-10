Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1

Wypadek Antonelliego

Tuż przed testami F1 w Bahrajnie, Andrea Kimi Antonelli uczestniczył w wypadku drogowym.

Piotr Furman
Edytowano:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG GT 63 PRO Motorsport Collectors’ Edition

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG GT 63 PRO Motorsport Collectors’ Edition

W przeddzień wyjazdu do Bahrajnu, gdzie od jutra ma zacząć się pierwsza tura przedsezonowych testów, 19-latek uległ wypadkowi samochodowemu.

Incydent został potwierdzony przez Mercedesa w oficjalnym oświadczeniu: - W zeszłą sobotę wieczorem, w pobliżu swojego domu w San Marino, Kimi miał wypadek drogowy. Policja przybyła na miejsce zdarzenia po wezwaniu przez kierowcę. Jego samochód był jedynym uczestnikiem wypadku i chociaż pojazd został poważnie uszkodzony, Kimi nie odniósł obrażeń.

Do wypadku doszło na autostradzie w okolicy Serravalle. Raport policji drogowej wspomina o uderzeniu w barierę ochronną, bez udziału innych pojazdów.

Antonelli prowadził samochód: AMG GT 63 PRO 4MATIC+ „Motorsport Collectors Edition”, limitowaną wersję wyprodukowaną w zaledwie 200 egzemplarzach. Wspomniane auto dostał od zespołu do własnej dyspozycji.

Czytaj również:

Mercedes kilka dni temu pochwalił się przekazaniem supersamochodu Antonelliemu. Jego limitowana wersja charakteryzuje się wyjątkowymi detalami, takimi jak specjalnie lakierowane nadwozie w kolorze metalicznej czerni obsydianu, inspirowanym bolidem Mercedesa F1 z 2024 roku, ręcznie malowanymi srebrnymi strzałami z tyłu oraz turkusowymi akcentami wykorzystanymi w logo PETRONAS.

W samochodzie zastosowano zaawansowane rozwiązania techniczne, m.in.: aerodynamiczny pakiet o większej sile docisku, czy ulepszony układ chłodzenia. Pod maską kryje się 4-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem o mocy 612 KM.

Na chwilę obecną można się tylko domyślać, co powie Toto Wolff, gdy przyjdzie rachunek za naprawę.

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Więcej pracy

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Horner jednak z Alpine?

Formuła 1
Formuła 1
Horner jednak z Alpine?

Jednak siedem rund ERC

ERC
ERC
Jednak siedem rund ERC

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Andrea Kimi Antonelli

Droga zabawka Antonelliego

Formuła 1
Formuła 1
Droga zabawka Antonelliego

Andrea waleczny

Formuła 1
Formuła 1
Andrea waleczny

Antonelli: Dojrzałem jako człowiek

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Antonelli: Dojrzałem jako człowiek
Więcej o
Mercedes

Norris wskazał faworyta

Formuła 1
Formuła 1
Norris wskazał faworyta

Horner: Formuła 1 to przekraczanie granic

Formuła 1
Formuła 1
Horner: Formuła 1 to przekraczanie granic

Wolff przeprasza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Abu Zabi
Wolff przeprasza Red Bulla

Najnowsze wiadomości

Wicemistrzostwo Inter Europolu Competition

Asian Le Mans
AsLM Asian Le Mans
Wicemistrzostwo Inter Europolu Competition

Horner jednak z Alpine?

Formuła 1
F1 Formuła 1
Horner jednak z Alpine?

Jednak siedem rund ERC

ERC
erc ERC
Jednak siedem rund ERC

Wypadek Antonelliego

Formuła 1
F1 Formuła 1
Wypadek Antonelliego

Prime

Poznaj pakiet premium

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej