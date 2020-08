Wypadek Kwiata wyjaśniony

Kwiat stracił kontrolę w zakręcie Maggotts, wpadł z impetem w pułapkę żwirową w Becketts i czołowo uderzył w barierę.

Choć Rosjanin początkowo obwiniał siebie, nie wierząc, iż do wypadku przyczyniła się awaria ogumienia, nagranie z kamery pokładowej zasugerowało, że zawiodła prawa tylna opona. Pirelli rozpoczęło analizę w Mediolanie. Włoski producent poinformował o wyniku dochodzenia, wskazując iż problem z felgą spowodował uszkodzenie stopki opony.

Problem mechaniczny doprowadził do przegrzania wewnętrznej strony felgi, paląc przy okazji stopkę opony - czytamy w komunikacie. Z tego powodu stopka nie była już w stanie prawidłowo uszczelnić opony na feldze. Spowodowało to deflację, ale opona w sama w sobie nie przyczyniła się do zdarzenia.

Kwiat przyznał, że wypadek na Silverstone był jednym z najpoważniejszych w karierze: - Gdy jedzie się samemu bolidem Formuły 1, wydaje się, że jest wolno. Jednak kiedy ściana zbliża się z taką prędkością zdajesz sobie sprawę, iż poruszamy się naprawdę bardzo, bardzo szybko.