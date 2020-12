Wyróżnienia od Rosberga

Choć Mercedes był zdecydowanym faworytem również tegorocznej - w istotnym stopniu zakłóconej pandemią koronawirusa - rywalizacji, wielu liczyło, że Red Bull Racing i Ferrari będą w stanie na dobre włączyć się do walki o tytuły. Nic takiego nie miało jednak miejsca.

Lewis Hamilton zdobył siódmy mistrzowski tytuł, a Mercedes wydłużył swoją serię podwójnych koron. Verstappen, mimo że niepokoił często Valtteriego Bottasa, zakończył sezon na trzecim miejscu. Kompletnie zawiodło Ferrari, które ze słabym SF1000 znalazło się na szóstej pozycji wśród konstruktorów.

Rosberg w filmie nagranym na potrzeby swojego kanału na YouTube, wskazał pięciu najlepszych kierowców, zakończonego w niedzielę sezonu. Na pierwszym miejscu nie ma niespodzianki.

- Hamilton numer jeden. Jest po prostu najlepszy. Rok po roku wciąż pozostaje na tak wysokim poziomie. Numer jeden, zdecydowanie. Max Verstappen to numer dwa. Ci dwaj są w swojej lidze. Verstappen wyciąga z samochodu maksimum. Naprawdę świetna robota.

- P3 to pojedynek między [Charlesem] Leclerkiem i [Danielem] Ricciardo. Przyznam trzecie miejsce Leclercowi, ponieważ to, co wydobył z Ferrari było niesamowite. Liczy się również sposób, w jaki pokonał Sebastiana Vettela, który jest jednym z najlepszych [kierowców] wszech czasów. Tak, P3 dla Leclerca. Ricciardo numer cztery. Świetny sezon w tym samochodzie.

- Numer pięć to [Pierre] Gasly. Bardzo się poprawił i wraz z AlphaTauri zawsze pokazywał formę.

Poza wskazaniem czołowej piątki, Rosberg wspomniał jeszcze o kilku kierowcach, którzy jego zdaniem zasłużyli na wyróżnienie. Wśród nich jest duet McLarena. Ekipa z Woking zajęła trzecie miejsce wśród konstruktorów, odbierając je Racing Point w finale sezonu.

- Chciałbym wymienić jeszcze kilka nazwisk: [Lando] Norris, [Carlos] Sainz, [George] Russell i oczywiście [Nico] Hulkenberg.

Hulkenberg zastąpił Sergio Pereza podczas dwóch wyścigowych weekendów na Silverstone. Meksykanin pauzował z powodu zakażenia koronawirusem. Russell w poprawionym Williamsie często pojawiał się w Q2. Gdyby nie błędy zespołu, wygrałby Grand Prix Sakhiru, podczas którego zastępował w Mercedesie chorego na COVID-19 Hamiltona.