Grand Prix Japonii Formuły 1 zostało przerwane czerwoną flagą po dwóch okrążeniach z powodu ulewnego deszczu, który nawiedził Suzukę.

Deszcz był prognozowany na niedzielę przez cały weekend i zaczął padać na około godzinę przed rozpoczęciem wyścigu o godzinie 14:00 czasu lokalnego w Japonii.

Warunki ustabilizowały się, dzięki czemu kierowcy mogli startować z pól przy wykorzystaniu pełnej procedury. Wszyscy zaczynali na oponach przejściowych, ale duże strumienie wody wydobywające się spod kół powodowały, że ​​widoczność była ograniczona.

Na pierwszym okrążeniu Carlos Sainz wypadł z wyścigu, łapiąc aquaplaning na wyjeździe z nawrotu, podczas gdy Sebastian Vettel i Zhou Guanyu również obracali się w wilgotnych warunkach - Niemiec zaliczył kontakt z Fernando Alonso na dojeździe do pierwszego zakrętu. Alex Albon także odpadł z rywalizacji po usterce mechanicznej.

Samochód bezpieczeństwa został wysłany na tor zanim kierowcy rozpoczęli drugie okrążenie. Ostatecznie zostało to zaktualizowane do warunków czerwonej flagi jedno okrążenie później. Wszystkie bolidy wróciły do ​​alei serwisowej.

Przewidywane są coraz mocniejsze opady. Jeżeli sytuacja się utrzyma, ewentualny restart prawdopodobnie odbędzie się za samochodem bezpieczeństwa.