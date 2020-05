Wyścigi nie są niezbędne

Po zamknięciu krajów, zawieszeniu serii wyścigowych i rajdowych i przy nadchodzącej recesji, Todt przyznał, że producenci przemyślą swoje zobowiązania.

- Nie sądzę, aby teraz priorytetem producentów było zapewnienie ciągłości w wyścigach samochodowych - powiedział Todt. - Jestem pewien, że niektóre zespoły, dostawcy i marki przejrzą swoje programy.

- Mam nadzieję, że właściciele zespołów i sponsorzy zachowają motywację. Musimy zachęcić ich do poczucia, że wciąż to lubią. To nasz obowiązek. Dlatego wysłuchujemy wszystkie strony.

- Musimy jednak zachować rozsądek. Nawet jeśli kochamy sport motorowy, nie jest on niezbędny dla społeczeństwa. Należy dokonać właściwych wyborów i upewnić się, że podejmujemy mądre decyzje - podkreślił.

Dużą komplikacją dla F1 jest w szczególności fakt, że wielu producentów samochodów biorących udział w wyścigach, wybiera tańszą i „zieloną” opcję, jaką jest Formuła E.

- Współczuję chłopakom kierującym F1, ponieważ muszą wziąć pod uwagę wpływ Formuły E - mówił Bernie Ecclestone. - Ja bym to pogrzebał. Gdybym nadal zajmował się tym, coś takiego nie miałoby miejsca. Teraz jednak wszyscy mówią o samochodach elektrycznych, więc sprzeciwianie się im byłoby aktem odwagi.