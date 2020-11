Występ Vettela w DTM mało realny

Rundą na Hockenheimringu era samochodów Class One w DTM dobiegła końca. Wysokie koszty związane z budową aut przyczyniły się do odejścia większości producentów. Zarządzający serią zmuszeni byli do gruntownej zmiany przepisów. W przyszłym sezonie rywalizacja rozegrana zostanie z wykorzystaniem samochodów GT3.

Według szefa DTM, Gerharda Bergera zainteresowanie nową odsłoną kultowych rozgrywek wyraziło wiele producentów, zespołów i kierowców. Austriak ujawnił, że zgłosił się do niego również Sebastian Vettel.

Czterokrotnego mistrza świata spytano o DTM podczas konferencji prasowej przed Grand Prix Turcji. Vettel stwierdził jednak, że jego starty w tych rozgrywkach są mało prawdopodobne.

- W przeszłości było to możliwe, ale teraz już nie. Byłbym zainteresowany, ale gdy kalendarz [F1] liczy 23 rundy, znalezienie czasu jest bardzo trudne. Nie jest to realne.

Vettel odniósł się również do rewelacji Berniego Ecclestone’a, który przy okazji 90 urodzin stwierdził, iż pomagał Niemcowi w negocjacjach z ekipą Astona Martina.

- To prawda. Rozmawiałem z nim, podobnie jak z wieloma innymi ludźmi. Niektórych z nich uważam za przyjaciół, innych po prostu proszę o radę.

- Bernie nie poprosił o prowizję. Przypuszczam, że nie chciałby brać ode mnie pieniędzy - zażartował Vettel.

Przyszłoroczny sezon DTM składać się będzie z dziewięciu wyścigowych weekendów. Podczas każdego z nich rozegrane zostaną dwa wyścigi.