Wyzwania Formuły 1

Liberty Media ogłosiła plan na tegoroczny sezon Formuły 1. Rywalizacja powinna rozpocząć się w pierwszych dniach lipca w austriackiej Styrii. Chase Carey zapowiedział rozegranie między 15 a 18 rund. Harmonogram podzielono na cztery etapy, a pierwszy z nich zakłada walkę na europejskich torach. Niektóre z obiektów prawdopodobnie będą areną dwóch wyścigów.

Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia wprowadzone przez władze ogromnej większości krajów świata sprawiają, że przed Formułą 1 wiele wyzwań, a wszystkie procedury muszą być dostosowane do aktualnych realiów. Dotyczy to zarówno padoku już w trakcie wyścigowego weekendu, jak i transportu oraz całej logistyki, związanej ze sprzętem i personelem.

W oficjalnym podcaście Formuły 1 Brawn wyjaśnił zarys planu, jaki włodarze serii mają na Grand Prix Austrii i kolejne odsłony, nadal nieopublikowanego harmonogramu.

- Jednym z logistycznych wyzwań jest sprawienie, aby wszyscy zostali przetestowani [pod kątem ewentualnego zakażenia koronawirusem] i dopuszczeni do wejścia wewnątrz „środowiska wyścigowego”. Gdy to zrobimy, niezwykle ważne jest utrzymanie wszystkich w tym środowisku i zachowanie ich w stworzonej biosferze na kolejną rundę.

- Wyzwaniem jest też znalezienie odpowiednich wyścigów na początek [sezonu], podczas których możemy odpowiednio kontrolować wspomniane środowisko. Austria bardzo dobrze do tego pasuje. Tuż obok znajduje się lokalne lotnisko, gdzie można wylądować wyczarterowanym samolotem. Tor jest oddalony od dużej metropolii, a wokół mamy świetną infrastrukturę.

- Nie będzie motorhome'ów, jednak zapewnimy pełne zaplecze gastronomiczne. Zasadniczo możemy wszystkich zmieścić w stworzonym środowisku. Gdy już dotrzemy na miejsce, zachęcającą wizją jest zorganizowanie kolejnego wyścigu tydzień później.

Plan Formuły 1 określony został jako bardzo ambitny, jednak Brawn podkreśla jak ważne jest rozpoczęcie rywalizacji i zapewnia, że wdrożone będą wszystkie środki ostrożności mające zapewnić ochronę zdrowia zaangażowanych osób.

- To wielkie wyzwanie logistyczne, ponieważ i w normalnych warunkach organizacja wyścigu Formuły 1 jest trudna. A w tych okolicznościach będzie to dla nas coś zupełnie nowego. Pracujemy nad wszystkimi wymogami, aby upewnić się, że działamy w bezpiecznym środowisku. Niestety odbędzie się to bez kibiców. Wielka szkoda, ale nadal wydaje nam się, że warto rozegrać wyścig dla telewidzów.

- Dla nas ważne jest, aby spróbować rozpocząć sezon i to z wielu powodów. Jednym z nich jest zainteresowanie fanów, którzy są sfrustrowani opóźnieniami. Jest to również źródło utrzymania dla tysięcy osób i to kolejna przyczyna naszych starań - podsumował Ross Brawn.

