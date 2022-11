Pierre Gasly opuści zespół juniorski Red Bulla po sezonie 2022. Od przyszłego roku będzie reprezentował Alpine. Jego miejsce zajmie 27-letni debiutant - Nyck de Vries, jeżdżąc u boku Tsunody.

Szef stajni z Faenzy przyznaje, że powyższa roszada w składzie stanowi pewne ryzyko.

- Jeśli przydarzą się problemy z samochodem, niełatwo będzie wszystko uporządkować. Nyck nie ma dużego doświadczenia w Formule 1, a Yuki wciąż uczy się - powiedział Franz Tost.

- Sądzę jednak, że Tsunoda w przyszłym roku będzie już na tyle dojrzały, że podejmie się udzielania technicznych wskazówek - dodał.

Japończyk zalicza obecnie swoją drugą kampanię w F1. Już wielokrotnie pokazał dobrą prędkość, ale krytykowany jest za zbyt porywczą postawę.

- Mówi natychmiast o wszystkim, co tylko przyjdzie mu do głowy - śmiał się Gasly. - Jest wyjątkową postacią, ma świetne poczucie humoru i nie owija w bawełnę. Generalnie to wspaniały gość i podobały mi się nasze wspólne dwa lata. Robi postępy, szczególnie w ludzkim aspekcie.

Francuz ma jednak wątpliwości czy 22-latek jest w stanie wskazać zespołowi właściwą drogę w kontekście prac rozwojowych przy nowym samochodzie, jak również objąć rolę kierowcy numer jeden.

- Czas pokaże, czy Yuki będzie w stanie zostać liderem zespołu - dodał Gasly. - Nie będę zaskoczony, jeśli w przyszłym sezonie nadal będzie poprawiał się, ponieważ wie, nad czym jeszcze musi pracować - nad samokontrolą. Jest jednak otoczony przez dobrych ludzi, dzięki czemu nadal może robić postępy jako kierowca.

