W czwartek w Bahrajnie rozpoczęły się trzydniowe testy Formuły 1 stanowiące oficjalne przygotowania do mistrzostw świata, które ruszą już w przyszłym tygodniu.

W AlphaTauri na torze w Sakhir jako pierwszy za pracę wziął się Yuki Tsunoda. Japończyk w porannej części jazdy pokonał 46 okrążeń. Był piętnasty w łącznych rezultatach dnia.

Wskazał, że zespół znalazł odpowiedź na część problemów nękających ich w ubiegłym roku, a więc kłopoty z przyczepnością w szybkich zakrętach.

- W ramach testów przedsezonowych wróciliśmy na tor z naszym AT04. Pod względem pracy i niezawodności, mieliśmy pozytywny dzień - relacjonował Tsunoda. - Warunki były dość wymagające z wysoką temperaturą na torze i silnym wiatrem, ale wszyscy znaleźli się w tym samym położeniu.

- Ostatecznie przeszliśmy przez zakładany program i kontynuujemy pracę nad poznaniem naszego samochodu i zebraniem jak największej ilości danych - kontynuował.

- Niektóre części auta zostały znacznie poprawione w porównaniu z zeszłym rokiem. To dobrze, ale wciąż są problemy. W kilku obszarach mamy takie same ograniczenia jak poprzednio. Generalnie jednak ogólne wrażenie jest bardzo pozytywne - podkreślił. - Zwłaszcza w szybkich zakrętach samochód zachowuje się znacznie lepiej. Jazda w łukach z dużą prędkością była jednym z ograniczeń poprzedniego bolidu. Z pewnością teraz poczyniliśmy krok we właściwym kierunku.

Drugi z kierowców włoskiej formacji, Nyck de Vries będący u progu pierwszej w karierze pełnej kampanii w F1, przejechał w czwartek 85 kółek i zanotował trzynasty czas dnia.

Tsunoda chwali swojego nowego partnera.

- On nie jest zwykłym debiutantem - zaznaczył. - Ma duże doświadczenie. Jego opinie dla zespołu, które przekazuje po swoich przejazdach, są bardzo cenne. To imponujące, co pokazał w ciągu ostatnich dni. Myślę, że zdecydowanie może pomóc ekipie w postawieniu kolejnego kroku naprzód.

W piątek Tsunoda i de Vries ponownie podzielą się czasem na torze.

