Dla Furbatto stworzono nowe stanowisko. Włoch zostanie dyrektorem inżynierii i będzie odpowiadał przed Andrew Greenem - szefem technicznym.

- Współpracując z naszą istniejącą grupą inżynierów, wniesie cenną wiedzą i doświadczenie oraz pomoże ukształtować nasze podejście w perspektywie krótko- i średnioterminowej - powiedział Otmar Szafnauer, szef Aston Martin F1 Team o Furbatto.

Furbatto ma przeszło dwudziestoletnie doświadczenie w F1. Rozpoczął od pracy w BAR w 1998 roku. Związany był Toyotą, McLarenem, Toro Rosso i Manorem. W Hinwil, dołączając do Saubera, pojawił się w 2017 roku.

- To projekt mający niezbędne składniki, by odnieść sukces - powiedział Furbatto. - Zaangażowane kierownictwo, utalentowanych pracowników i nowe inwestycje w zasoby. Nie mogę doczekać się swojej roli we wprowadzeniu zespołu na sam szczyt dyscypliny.

Włoch rozpocznie swoje obowiązki w Hinwil przed sezonem 2022.