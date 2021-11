Po kilku latach spędzonych w kartingu, Bearman zadebiutował w ubiegłym roku w F4 na włoskiej i niemieckiej scenie. W bieżącym sezonie kontynuował występy w obu wyżej wymienionych seriach, wiążąc się uprzednio z ekipą Van Amersfoort Racing.

16-latek triumfował zarówno w ADAC Formula 4 Championship, jak i włoskiej odsłonie rywalizacji. Jego sukcesy nie pozostały niezauważone. Bearman jest w trójce nominowanych do prestiżowej nagrody Autosportu dla młodego brytyjskiego kierowcy. Z kolei Ferrari zaprosiło go do udziału w FDA Scouting World Finals.

Bearman zaprezentował się w Maranello na tyle dobrze, że wzięto go w szeregi słynnej akademii.

- Cieszę się niezmiernie, że wybrano mnie do Ferrari Driver Academy - przekazał Bearman. - To świetny sposób na zakończenie tego wspaniałego dla mnie sezonu. Już samo spędzenie tygodnia w Maranello było niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza jazda po torze Fiorano.

- Teraz nie mogę doczekać się początku pracy w akademii i zostania częścią rodziny Ferrari. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.

Pod skrzydła FDA trafił również kartingowiec Rafael Chaves Camara.