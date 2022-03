Wybór obsady do filmu biograficznego o Enzo Ferrarim dobiegł końca. Główna rola, do której typowano Christiana Bale'a lub Hugh Jackmana, na różnych etapach projektu, ostatecznie trafiła do Adama Drivera.

Dla szerokiej publiczności Adam Driver znany jest z roli Kylo Rena, jednej z głównych postaci w trzech ostatnich filmach uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ostatnio natomiast wystąpił jako Maurizio Gucci w nominowanym do Oscara filmie „House of Gucci”.

Penelope Cruz zagra żonę Laurę, Shailene Woodley wcieli się w postać kochanki Ferrariego.

Film oparty będzie na książce Brocka Yatesa z 1991 roku „Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races”.

Historia Ferrariego w tej produkcji rozpoczyna się latem 1957 roku. Jego małżeństwo było wówczas bliskie rozpadu, firma stała na granicy bankructwa, a rok wcześniej zmarł jego syn Dino.

Scenariusz będzie opowiadał o tym, jak Ferrari odbudował swoje życie i firmę samochodową w oparciu o udział w wyścigach, a konkretnie Mille Miglia.

Film zostanie wyreżyserowany przez Michaela Manna, który zyskał sławę jako producent wykonawczy serialu telewizyjnego „Miami Vice”, a następnie powtórzył swój sukces na dużym ekranie dzięki filmowi „Ostatni Mohikanin” na początku lat 90-tych, po którym nastąpiły kolejne hity kinowe - „Heat” i „The Insider”. Mann wyprodukował także film „Le Mans Ford kontra Ferrari”.