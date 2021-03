W ostatnich tygodniach nasiliły się spekulacje na temat wejścia Volkswagena, poprzez markę Porsche, do Formuły 1. Niemiecki producent jest przypisywany do współpracy z Red Bull Racing.

Natomiast pod koniec zeszłego roku Williams mianował na swojego dyrektora Josta Capito, odpowiedzialnego za niezwykle udany program Volkswagen Motorsport w WRC. Do tego w ostatnich dniach poinformowano, że szefem technicznym ekipy z Grove zostanie Francois-Xavier Demaison, wcześniej pełniący rolę głównego inżyniera w m.in. w rajdowym programie Volkswagena.

Kolejną osobą, która nawiązała współpracę z Williamsem jest Willy Rampf, ma pełnić rolę konsultanta technicznego. Od sierpnia 2011 do sierpnia 2016 był dyrektorem technicznym Volkswagen Motorsport. Wcześniej pracował dla Saubera, gdzie był głównym inżynierem wyścigowym, a później dyrektorem wyścigowym.

Pytany o Demaisona, Capito powiedział: - To wspaniały inżynier, który przez dziesięć lat współpracował z Willym Rampfem, byłym dyrektorem technicznym w F1. Ich partnerstwo było bardzo bliskie. Duch Formuły 1 i jej technologia trafiły do auta WRC, a zwłaszcza do samochodu ID.R.

- Ma duże doświadczenie i sporo nauczył się od Willy’ego Rampfa, sądzę, że idealnie pasuje do Williamsa. Cały czas jest w bliskim kontakcie z Rampfem i będzie gotowy do pracy, kiedy do nas oficjalnie dołączy - dodał.

Rampf będzie pełnił podobną rolę co wcześniej Patrick Head, który wrócił do Williamsa i podjął się zadań konsultanta po odejściu Paddy’ego Lowe’a ze stanowiska dyrektora technicznego pod koniec 2019 roku.