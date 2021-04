Dwie rundy sezonu 2021 główni rywale podzielili między siebie. Lewis Hamilton z Mercedesa był lepszy w Bahrajnie. W Imoli z kolei dojechał drugi, a triumfował Max Verstappen z Red Bull Racing. W tabeli prowadzi siedmiokrotny mistrz świata - punkt przewagi zapewnił sobie poprzez najszybsze okrążenie w Grand Prix Emilii-Romanii.

Pytany o porównanie formy obu najlepszych bolidów w stawce: RB16B i W12, Horner odpowiedział:

- Myślę, że sami widzicie, że między nami i Mercedesem jest bardzo, bardzo ciasno - powiedział Horner. - Tempo jest bardzo podobne. Każdy z samochodów ma mocne i słabe strony. Jeśli spojrzy się na osiągi na „mediatach”, my byliśmy szybsi na początku stintu, a oni na jego końcu. Tempo i sposób zużycia ogumienia jest inne w obu bolidach.

- Lewis miał tempo oraz szczęście. Kiedy jednak są w gazie, mają właściwe opony i czyste powietrze przed sobą, wyglądają na bardzo mocnych. On [Hamilton] zaliczył najszybsze okrążenie. Na początku tego kółka odniósł korzyść z DRS, co daje około 0,3-0,4 s. Z całą pewnością jest ciasno. Chodzi o wydobycie maksimum z samochodu. Powiedziałbym jednak, że, podobnie jak w Bahrajnie, Mercedes lepiej wygląda pod koniec stintów.

Wszyscy spodziewają się zaciętej walki aż do końcu sezonu. Horner uważa, że dwie rozegrane rundy to zbyt wcześnie, by ustalić tegoroczną hierarchię w stawce.

- Mieliśmy teraz próbkę w postaci dwóch wyścigów, ale już od jakiegoś czasu powtarzam, że potrzebujemy czterech, by zobaczyć prawdziwy obraz sytuacji. Po dwóch pojawia się pewna tendencja. Samochody są blisko siebie, podobnie jak Max i Lewis.

- W tej chwili mamy jakąś niewielką przewagę tu i tam. Widzimy jednak, że oni mają dobry zasięg i nieźle się spisują pod względem degradacji [ogumienia]. My po rozczarowaniu w Bahrajnie ugruntowaliśmy swoje tempo. Wygrana tutaj, w Imoli, jest fantastyczna. Z jednej strony chciałbym, nieco samolubnie, jak najlepiej dla nas, ale sądzę, że Formuła 1 pragnie rywalizacji między tymi dwoma kierowcami [Hamiltonem i Verstappenem]. Będzie to z korzyścią dla sportu - podsumował Christian Horner.