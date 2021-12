Valtteri Bottas bardzo czuł się komfortowo na nowym obiekcie wybudowanym w Arabii Saudyjskiej. Fin podczas dwóch sesji treningowych zajął kolejno drugą i trzecią lokatę.

- Myślę, że było słychać, co mówiłem przez radio. Jest tu naprawdę fajnie. Czuć adrenalinę, kiedy jedzie się na pełnym gazie blisko ścian. To są rzeczy, które my jako kierowcy chcemy w wyścigach i bardzo lubimy.

Fin w kilku słowach przedstawił charakterystykę toru.

- Niektóre fragmenty były nieco zakurzone, ale dzięki temu, że przed nami jeździły inne serie wyścigowe, czuć było przyczepność. Wyjątkiem były zakręty 22 oraz 27, ale poza tym, jest naprawdę dobrze.

Podczas sesji treningowych było widoczne, że Mercedes radzi sobie na nowym obiekcie niezależnie od założonej mieszanki ogumienia.

- Wydaje się, że czujemy się komfortowo na torze niezależnie od rodzaju opony. Najlepiej mi i Lewisowi jeździło się na średnich. Na miękkich można uzyskać większe prędkości, ale bardzo szybko się zużywają. Myślę, że wszyscy mieli ten sam problem - zakończył.