W wyrównanym finale Q3 na torze w Dżuddzie, Carlos Sainz z Ferrari prowadził po pierwszej serii przejazdów, zanim został zepchnięty na drugą lokatę przez kolegę z zespołu, Charlesa Leclerca, co dawało Ferrari pierwszy rząd na starcie do niedzielnego wyścigu.

Tymczasem Perez zaskoczył duet Ferrari, schodząc o 0,025s poniżej rezultatu Leclerca z jego ostatniej próby. Drugi z kierowców Red Bulla - Verstappen, zajął czwarte miejsce i tym samym 31-letni Meksykanin zdobył swoje pierwsze pole position w F1.

- Zajęło mi to kilka wyścigów, ale to było niewiarygodne okrążenie - cieszył się Perez. - Mogę przejechać 2000 okrążeń i nie sądzę, żebym mógł powtórzyć to co zrobiłem tym razem. To było niewiarygodne.

Perez nie spodziewał się, że będzie w stanie pokonać Ferrari w kwalifikacjach, dzięki czemu jego pierwsza wygrana czasówka smakuje jeszcze lepiej.

- Nie oczekiwaliśmy zbytnio, że spiszemy się lepiej od Ferrari w kwalifikacjach - dodał. - Skupialiśmy się głównie na przygotowaniach do wyścigu, miejmy nadzieję, że jutro ich dopadniemy.

Leclerc był zaskoczony czasem Pereza w ostatnich sekundach Q3 i pochwalił „niesamowity” wysiłek Meksykanina.

- Moje okrążenie było dobre, szczerze mówiąc, jestem z niego bardzo zadowolony - przekazał Leclerc, który w zeszłym tygodniu po starcie z pole position wygrał otwierające sezon 2022 GP Bahrajnu.

- W kwalifikacjach chodziło tylko o to, aby utrzymać się na torze i nie popełnić żadnego błędu, który mógłby być bardzo kosztowny. W Q3, na drugim okrążeniu, po prostu poszedłem na całość i mniej więcej wszystko poskładałem, tak jak należy - dodał. - Nie spodziewałem się, że Checo uzyska taki czas okrążenia, więc gratuluję mu. Jestem przekonany, że wykonał dziś niesamowitą pracę. Jutro jest kolejny dzień i mam nadzieję, że będziemy mieli dobry start.