W Grand Prix Węgier Mercedes pokazał dobre tempo już w kwalifikacjach. George Russell zdobył swoje pierwsze w karierze pole position. Natomiast w W13 Lewisa Hamiltona pojawiły się problemy z DRS co przełożyło się na dopiero siódme miejsce w ostatniej części czasówki. Gdyby nie kłopoty z autem siedmiokrotnego mistrza świata, była szansa na ustawienie obydwóch bolidów stajni z Brackley w pierwszym rzędzie.

Dzień później Ferrari było szybsze w pierwszej połowie wyścigu. Charles Leclerc zdołał wyjść na prowadzenie wyprzedzając Russella. Jednak potem jego tempo znacznie spadło, gdy F1-75 Monakijczyka został wyposażony w twarde opony.

Leclerc ukończył zawody na szóstym miejscu, podczas gdy jego kolega z zespołu Carlos Sainz również miał sporo trudności w chłodniejszych warunkach i mimo, że ostatni stint zaliczał korzystając z miękkiego ogumienia, spadł na czwartą lokatę. Hiszpan przekroczył linię mety siedem sekund za Hamiltonem, który korzystając z tej samej strategii zajął drugą pozycję.

Z Russellem na trzecim miejscu Mercedes cieszył się z podwójnego podium drugi raz z rzędu.

Hamilton wskazał, że wynik był „ogromnie satysfakcjonujący”, biorąc pod uwagę zmagania Mercedesa w tym roku i jego własne komplikacje na Węgrzech w treningach i kwalifikacjach.

- To wspaniałe uczucie dla nas, biorąc pod uwagę dotychczasowe problemy w tym sezonie. Wreszcie widzimy postępy - powiedział Hamilton po wyścigu. -

- W zeszłym tygodniu we Francji zdobycie drugiego miejsca było już dla nas czymś wspaniałym, a teraz mamy za sobą kolejną rundę, w której razem z George’em gościliśmy na podium co jest fantastyczne dla naszej ekipy w kontekście zdobyczy punktowej - podkreślił.

- Ukończenie wyścigu przed Ferrari jest dla nas szczególne biorąc pod uwagę tempo, które prezentowali. Do tego dla mnie dostanie się tutaj po starcie z siódmego pola oczywiście też jest wspaniałe. Biorąc pod uwagę kłopoty, które nam przytrafiły się w trakcie weekendu, widzimy, że mamy naprawdę świetne tempo.

Mercedes borykał się z wieloma problemami w aspekcie dostosowania się do nowych przepisów aerodynamicznych obowiązujących w sezonie 2022, co spowodowało, że spadł za Red Bull Racing i Ferrari w porównaniu do wcześniejszego układu stawki.

Stajnia niemieckiego producenta męczyła się z podskakiwaniem W13 przy wysokich prędkościach, ale zespół ciężko pracował nad wyciągnięciem lepszych osiągów z obecnego pakietu.

Podwójne podium sprawiło, że Mercedes zbliżył się do drugiego Ferrari na 30 punktów w mistrzostwach konstruktorów. Letnią przerwę rozpoczęli z taką samą ilością jedenastu podiów co włoska ekipa, w dotychczasowych trzynastu wyścigach.

Chociaż Russell przyznał się do pewnego rozczarowania po zajęciu trzeciego miejsca mimo startu z pole position, to biorąc pod uwagę tempo i strategię Mercedesa na Węgrzech uważa wynik za sprawiedliwy.

- Oczywiście, jeśli ruszasz z pole position, finisz na każdym innym miejscu niż pierwsze jest rozczarowujący - powiedział Russell. - Lecz obiektywnie spoglądając na całą sytuację, było to sprawiedliwy rezultat.

