Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1

Zaczną później

Nie wszystkie zespoły wezmą udział w pierwszym dniu zamkniętych testów Formuły 1 w Barcelonie.

Piotr Furman Jake Boxall-Legge
Opublikowano:
Dodaj jako preferowane źródło
McLaren MCL39 technical detail

McLaren MCL39 technical detail

Autor zdjęcia: Scott Gregory

Audi, Cadillac, Racing Bulls oraz Alpine przeprowadziły prywatne testy, aby już wcześniej zdobyć punkty odniesienia przed oficjalnym sprawdzianem w Barcelonie, gdzie jazdy rozpoczną się 26 stycznia.

Zespoły mogą wykorzystać tylko trzy z pięciu dni na swobodne testowanie swoich samochodów w Hiszpanii, a ekipą, której nie zobaczymy pierwszego dnia jest McLaren, który spędzi dni poprzedzające testy na odbiorze samochodu z obiektów AVL w Grazu, gdzie MCL40 został poddany testom na hamowni.

Samochód w Barcelonie pojedzie w specjalnych barwach testowych, ponieważ oficjalna prezentacja przewidziana jest dopiero na 9 lutego.

- Planujemy rozpocząć testy drugiego lub trzeciego dnia – potwierdził szef zespołu, Andrea Stella. - Nie będziemy testować pierwszego dnia, bo chcemy dać sobie jak najwięcej czasu na przygotowania.

Czytaj również:

Stella wyjaśnił, że wpływ na decyzję o przesunięciu testów na ostatnią chwilę ma dynamiczny proces budowania nowego samochodu, podczas którego, jak stwierdził, McLaren prawie każdego dnia odnotowywał poprawę osiągów.

Włoch zdaje sobie sprawę, że McLaren wzorem innych zespołów mógłby rozpocząć testy wcześniej, ale oznaczałoby to kompromis w kwestii zaangażowania pewnych elementów projektu, które mogą nie być w pełni gotowe.

- Wprowadziliśmy tak wiele zmian, że niekoniecznie musimy być od razu skuteczni i pierwsi na torze.

- Chcieliśmy, jak już wspomniałem, poświęcić jak najwięcej czasu na rozwój, ponieważ każdy dzień projektowania i rozwoju, poprawiał osiągi.

- Dlatego musimy pogodzić rozwój z maksymalną wydajnością.

Przed pierwszym wyścigiem w Australii przewidziano aż dziewięć dni testów, podczas których zespoły powinny zdążyć sprawdzić większość rozwiązań. Po testach w Barcelonie zespoły spotkają się jeszcze w Bahrajnie w dniach 11-13 i 18 lutego.

- Myślę, że aktualizacje będą dotyczyć praktycznie każdego samochodu między testami, a przynajmniej testami w Barcelonie i pierwszym wyścigiem.

- Biorąc pod uwagę ekonomię uznaliśmy jednak, że ważne jest, aby wystawić samochód z najbardziej konkurencyjnym pakietem, dlatego wydłużamy czas przygotowań do granic możliwości, zachowując rozsądny limit – dodał.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Marko: Max zdobędzie jeszcze kilka tytułów
Następny artykuł Red Bull zadba o Hadjara

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Mocna końcówka Solberga

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Mocna końcówka Solberga

Solberg najszybszy na błocie

WRC
WRC
Rajd Monte Carlo
Solberg najszybszy na błocie

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
McLaren

Piastri murem za McLarenem

Formuła 1
Formuła 1
Piastri murem za McLarenem

Verstappen: Piastri sprzedał duszę

Formuła 1
Formuła 1
Verstappen: Piastri sprzedał duszę

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Verstappen odda numer

Najnowsze wiadomości

Mocna końcówka Solberga

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Mocna końcówka Solberga

Solberg najszybszy na błocie

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Solberg najszybszy na błocie

Toyoty wciąż dominują

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Toyoty wciąż dominują

Sensacyjny Solberg

WRC
WRC WRC
Rajd Monte Carlo
Sensacyjny Solberg

Prime

Poznaj pakiet premium

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej