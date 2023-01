Piastri po zdobyciu mistrzostwa w F2 w sezonie 2021 miał roczny rozbrat z rywalizacją na torach. Pod opieką Alpine przygotowywał się do ewentualnego awansu do Formuły 1.

W czasie letniej przerwy stał się jednak bohaterem afery transferowej. Prawa do osoby Australijczyka poza francuską stajnią rościł sobie również McLaren. Specjalna rada przy FIA rozstrzygnęła spór na korzyść ekipy z Woking i Piastri otrzymał etat w McLarenie, zastępując w wyścigowym fotelu Daniela Ricciardo.

Zgodnie z obecnymi przepisami Piastri musiał zgłosić z jakim numerem będzie jeździł w sezonie 2023. Wskazał na 81, a wyjaśniając swój wybór przyznał, że historia nie jest zbyt intrygująca.

- Będzie to numer 81, o ile nikt go nie podkradnie, ale raczej szanse są małe - przyznał Piastri w podcaście In the Fast Line. - 81 to liczba, z którą jeździłem w kartingu. Historia z tym związana nie jest szczególnie interesująca, ale ją opowiem.

- Kiedy wchodziłem do kartingu, musiałem wybrać numer na swój pierwszy wyścig. Gdy poszedłem do specjalnego sklepu, okazało się, że mają tylko jedynki. Numer musiał składać się z jednej lub dwóch cyfr.

- Z jedynką oczywiście nie mogłem jeździć, więc występowałem z 11. Przejeździłem tak kilka wyścigów, ale gdy zgłosiliśmy się do, jeśli dobrze pamiętam, rozgrywek stanu Wiktoria, okazało się, że ktoś już zaanonsował jedenastkę. Nie wiem, co zainspirowało mnie do wybrania 81, ale po prostu podmieniłem pierwszą cyfrę na ósemkę i tak zostało do dzisiaj.