Verstappen objął prowadzenie w wyścigu na dziesiątym okrążeniu, ale jego radość nie trwała długo. Holender zameldował o kapciu i został wezwany do alei serwisowej. Po zmianie opon nadal narzekał na zachowanie samochodu, komunikując zespołowi, że „na 100 procent coś jest uszkodzone”. Mistrz świata zmagał się z dziwną utratą docisku.

Podejrzewano uszkodzenie części samochodu, ale dopiero po zakończeniu rywalizacji okazało się, że pod RB18 utknął fragment płyty bocznej przedniego skrzydła jednego z bolidów AlphaTauri - siostrzanej ekipy Red Bulla.

Christian Horner, szef RBR, ocenił, że zaklinowany element, poprzez zakłócenie przepływu powietrza, pozbawił samochodu Verstappena około 20 procent siły docisku.

- To nie był kapeć - powiedział Horner. - Max o tym mówił, ponieważ było tak źle, że wydawało się, iż to przebicie. Jednak podczas jedenastego okrążenia najechał na odłamki - część AlphaTauri pozostałą po kolizji którą zaliczyli [Pierre Gasly i Yuki Tsunoda].

- Przejechał więc wyścig ze „zmodyfikowaną” podłogą i zaklinowaną płytą boczną z AlphaTauri, która utknęła pod samochodem. Zaklinowała się tam i działała jak blokada.

Verstappen przyznał, że nie zdawał sobie sprawy, co naprawdę stało się z jego samochodem. Odkrył to jednak szybko, gdy znalazł się w parku zamkniętym.

- Kiedy wysiadłem z samochodu, spojrzałem na podłogę i pod spodem, po lewej stronie była pęknięta i cała struktura zniknęła - opowiadał Holender. - Gdy Carlos popełnił błąd i objąłem prowadzenie, w zakręcie numer 5 leżał karbonowy odłamek.

- Nie mogłem go za bardzo ominąć lewą lub prawą stronę, więc postanowiłem wziąć to środkiem. Jednak uderzyło to w podłogę i wszystko zniszczyło. Wydawało się, że to kapeć, ponieważ samochód nagle stracił balans i zaczął mocno tańczyć. Zdecydowaliśmy się na wizytę w alei, ale i po niej bolid trudno było prowadzić.

Verstappen po zaciętej walce z Mickiem Schumacherem ukończył Grand Prix Wielkiej Brytanii na siódmym miejscu. Obrońca trofeum pozostał liderem sezonu, mając na koncie 181 punktów.