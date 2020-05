Zalety i wady powrotu Alonso

Zapowiedziane rozstanie Sebastiana Vettela z Ferrari rozkręciło transferową karuzelę. Czterokrotnego mistrza świata zastąpi w Maranello Carlos Sainz, a lukę powstałą po Hiszpanie w McLarenie wypełni Daniel Ricciardo. To z kolei sprawia, że ekipą, która musi poszukiwać kierowcy do swojego składu jest Renault.

Z francuskim producentem łączony jest Fernando Alonso, który już w zeszłym roku podkreślał chęć powrotu do stawki Formuły 1. Ewentualny comeback dwukrotnego mistrza świata wzbudza różne emocje.

Grosjean w rozmowie telewizją Sky F1 powiedział: - [Alonso] jest oczywiście świetnym kierowcą i zawsze starał się ciężko pracować. Zaliczył już jednak jeden powrót do Renault w 2009 roku, kiedy samochód nie był najlepszy, a ja mogę to poświadczyć [Grosjean był wtedy zespołowym partnerem Hiszpana].

- Mógłby wrócić, czemu nie. Na pewno z jednej strony byłoby to pozytywne. Z drugiej jednak zabrałby miejsce, których i tak wiele nie ma. Interesujący jest również finansowy aspekt. Światowe firmy nie znajdują się obecnie w najlepszej kondycji. Zobaczymy więc, co z tego wyjdzie.

Powrót do F1 zdecydowanie odradza Alonso jego były kolega z 24 godzin Daytony, Renger van der Zande.

- Jako część opowieści, powrót do Renault byłby miły. Jednak nie wydaje mi się, żeby zdobyli mistrzostwo. A jeśli Alonso ma gdzieś jeździć, powinien być to zespół walczący o zwycięstwa.

- Ma niemal 39 lat, ale nadal jest człowiekiem, który potrafi być bardzo szybki. Jeśli wróci, będzie miał ogromną motywację, aby się wykazać. Może się zdecyduje, o ile dostanie naprawdę dobrą ofertę, choć osobiście nie wierzę w jego powrót.

- Rozumiem, że ludzie chcieliby, aby tak się stało. Taki comeback to fantastyczna historia. Jednak popatrzcie jak radził sobie Michael Schumacher. Był najlepszy, ale po powrocie wszystko się zmieniło. Sądzę, że Alonso ma więcej do stracenia, niż do zyskania.

Kandydatem do zajęcia fotela w Renault nieoczekiwanie może być również Valtteri Bottas.