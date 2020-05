Zandvoort poczeka dłużej

Formuła 1 miała wrócić na zmodernizowany Circuit Zandvoort po 35 latach. Plany pokrzyżowała jednak pandemia koronawirusa. Władze Holandii wprowadziły restrykcyjne obostrzenia i organizacja dużych wydarzeń nie będzie możliwa do początku września. Ponadto nawet w późniejszym terminie szanse na obecność kibiców na trybunach były niewielkie.

Jan Lammers, szef Grand Prix Holandii, już wcześniej zapowiadał, że organizatorzy niechętnie podchodzą do pomysłu przygotowania wyścigu za „zamkniętymi drzwiami”.

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa Grand Prix Holandii, jak już wcześniej ogłoszono, zostało przełożone. Organizator Grand Prix Holandii, w porozumieniu z Formula One Management, doszedł do wniosku, że rywalizacja w tym roku w obecności publiczności nie będzie możliwa. Dlatego też, zdecydowano się przełożyć wyścig na sezon 2021. Nowa data zostanie ogłoszona pod koniec roku. Wszystkie bilety zachowują ważność - brzmi oficjalny komunikat.

Max Verstappen, RB8, at the start/finish of Circuit Zandvoort with Jan Lammers waiving the Dutch flag

Photo by: Chris Schotanus