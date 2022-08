Zapowiedź trudniejszej walki w F1

Audi potwierdziło w czwartek, że wejdzie do F1 w 2026 roku, jako producent jednostek napędowych. Do tego marka jest bliska sfinalizowania transakcji przejęcia Saubera, który obecnie startuje pod szyldem Alfa Romeo.

Do stawki królowej sportów motorowych ma dołączyć również Porsche, choć wciąć jeszcze nie potwierdziło swojego planu połączenia sił z Red Bull Racing i Red Bull Powertrains.

Toto Wolff dał jasno do zrozumienia, że Mercedes cieszy się z faktu rywalizacji z dwiema niemieckimi markami.

- To wspaniałe - powiedział Wolff zapytany przez Motorsport.com o wejście Audi do królowej sportów motorowych. - Biorąc pod uwagę to, jakie marki dołączają do F1, widzimy siłę tego sportu. Mówimy o najlepszych firmach motoryzacyjnych na świecie, w swoim sektorze.

- Stanowi to pozytywną wiadomość dla Formuły 1, ale także dla nas, jako że naszymi rywalami będą jedne z czołowych marek samochodowych - podkreślił. - F1 jest najbardziej wymagającą dyscypliną dla każdego producenta z branży. Było ciężko, a teraz rywalizacja stanie się jeszcze trudniejsza z nowymi uczestnikami.

Wolff powiedział, że rozumie, dlaczego Audi i Porsche, należące do Grupy Volkswagen, zdecydowały się na całkowicie niezależne programy.

- Stanowi to pewną formę zabezpieczenia swoich interesów. Jedna firma zintegruje się z zespołem ze Szwajcarii, a druga połączy siły z jedną z najlepszych ekip F1. To strategia dwutorowa, która absolutnie ma dla mnie sens - podsumował.

Video: Audi w Formule 1 od 2026 roku