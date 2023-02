Niemiecki producent pokazał bolid W14 w środę na Silverstone. Charakterystyczna jest kontynuowana filozofia maksymalnie uszczuplonych sekcji bocznych.

Ale ponieważ Mercedes jest teraz osamotniony w korzystaniu z takiego projektu, ponieważ większość rywali skopiowała pomysł Red Bulla i Ferrari, okazało się, że stajnia z Brackley również przygotowuje inne rozwiązanie.

Przemawiając podczas premiery nowego samochodu, Toto Wolff powiedział, że chociaż zespół nie wierzył, że sekcje boczne mają kluczowe znaczenie dla osiągów samochodu, to poprawki są w przygotowaniu.

- Przez cały sezon analizowaliśmy, czy to było słuszne, czy nie. Oczywiście widać, że nasze sekcje boczne bardzo różnią się od innych. Uważamy jednak, że nie jest to część związana z wydajnością. Oczywiście patrzymy na wszystkie elementy. Jest to pierwsza iteracja tych elementów, a kiedy przejdziemy przez kilka pierwszych wyścigów, trochę się one zmienią - zapowiedział szef Mercedesa.

Planowane zmiany w sekcjach bocznych sugerują, że koncepcja Mercedesa nie zapewnia korzyści, jakie osiągają inne projekty. Jednak Wolff powiedział, że jest zadowolony, że jego zespół był gotów spróbować różnych rzeczy w dążeniu do sukcesu.

- Myślę, że odwaga w sporcie jest ważna i nadal jestem dumny z rozwiązań zastosowanych w samochodzie w zeszłym roku. Nasze sekcje boczne nie są czymś, co naszym zdaniem było fundamentalnym powodem, dla którego nie byliśmy w grze - przyznał Wolff.

Chociaż zespoły tradycyjnie wprowadzały agresywne ulepszenia do testów i pierwszego wyścigu, Wolff powiedział, że w tym roku specyfikacja startowa zespołu była bardzo zbliżona do tego, jak bolid będzie wyglądał na otwarciu sezonu w Bahrajnie.

- W zeszłym roku dostaliśmy trudną lekcję. Wiedzieliśmy, że przywieziemy pakiet ulepszeń na drugie testy, a to było warte półtorej sekundy. Potem pomyśleliśmy, że to nie jest tak naprawdę istotne. Potem umieściliśmy [poprawki] na torze i wcale nie działały tak, jak się spodziewaliśmy. W tym roku zrobimy na odwrót. To, co widzieliście, to w dużej mierze samochód, którym będziemy się ścigać, a także który będziemy testować - ujawnił szef Mercedesa.

Mercedes W14 detail 1 / 10 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 2 / 10 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 3 / 10 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 4 / 10 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 5 / 10 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 6 / 10 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 7 / 10 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 8 / 10 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 9 / 10 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 detail 10 / 10 Autor zdjęcia: Mercedes AMG