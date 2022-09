Wydaje się, że tylko kataklizm może odebrać Red Bullowi tegoroczny dublet. W tabeli kierowców przewaga Maxa Verstappena nad Charlesem Leclerkiem wynosi 116 punktów. Wśród konstruktorów RBR wyprzedza Ferrari o 139 oczek.

Sytuacja kompletnie różni się od tej z minionego roku, gdzie przez całą kampanię RBR zaciekle walczył z Mercedesem. Ostatecznie laur wśród kierowców wyrwał Verstappen, ale wśród konstruktorów po raz ósmy z rzędu triumfował niemiecki producent.

Forma Mercedesa jest jedną z największych tegorocznych niespodzianek. Żaden z kierowców nie wygrał jeszcze wyścigu, a w pierwszej części sezonu wizyty na podium były jedynie zasługą kłopotów rywali. Obecnie osiągi W13 - o radykalnym projekcie wyszczuplonych sekcji bocznych - poprawiły się, ale wciąż daleko mu do dominującego RB18.

Zdziwienia takim obrotem sprawy nie ukrywa Horner. Pytany w podcaście Beyond the Grid czy forma Mercedesa zaskoczyła go, odparł:

- Tak, ponieważ przygotowania rozpoczęli wcześnie - powiedział Horner. - Głośno mówili o zaprzestaniu rozwoju pod kątem ubiegłorocznych mistrzostw i wczesnym rozpoczęciu prac nad samochodem na sezon 2022.

- Kiedy ich samochód został przedstawiony i wszyscy zobaczyli zwłaszcza tę poprawkę, wyglądał zupełnie inaczej, niż oczekiwano. Patrząc na to, jak Mercedes dominował w ostatnich latach, spodziewano się czegoś podobnego. No i bolało ich, że zostali pokonani [w mistrzostwach kierowców].

- Czuliśmy, że w tym roku powrócą żądni rewanżu. Po tym, jak dominowali przez ostatnie osiem lat, ich dotychczasowy brak zwycięstwa w tym roku jest dość znaczący.

Gdy Mercedes przywiózł na testy do Bahrajnu odmieniony samochód, część obserwatorów już przyznawała tytuły, sugerując, że obrana koncepcja zapewni ekipie z Brackley znaczącą przewagę. Horner jednak od początku wierzył, że Red Bull właściwie zinterpretował nowe przepisy.

- Pierwszy pytanie brzmiało: „Czy to jest legalne?” Była to oczywiście zupełnie nowa interpretacja. Oczywiście, była legalna.

- Poza tym nasi chłopcy niemal od razu byli pewni, że takie rozwiązanie nie zadziała w konstrukcji, którą my stworzyliśmy. Mieliśmy wewnętrzne przekonanie, iż obraliśmy właściwą drogę.

- I potem, gdy zaczęły pojawiać się czasy okrążeń podczas testów w Bahrajnie i można było obejrzeć samochody na torze, nie wyglądało by oni mieli jakąś rakietę, a my coś przegapiliśmy.

Mercedes jest obecnie trzeci w tabeli. Do Red Bull Racing traci 174 punkty. Strata do Ferrari wynosi 35 oczek.