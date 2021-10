Kibice mogli podzielić się swoją opinią na temat najważniejszej wyścigowej serii świata w ankiecie, którą wspólnie zorganizowali: Formuła 1, Motorsport Network oraz Nielsen Sport.

Najpopularniejszym kierowcą z obecnej stawki został Max Verstappen. Drugie miejsce w rankingu fanów zajął Lando Norris, a dopiero trzecie Lewis Hamilton - wskazany przez większość kibiców w poprzedniej edycji ankiety, którą przeprowadzono w 2017 roku.

Pytany czy wyniki są dla niego zaskoczeniem, Domenicali, szef Formuły 1, przyznał:

- Cóż, muszę powiedzieć, że w pewnym sensie tak - powiedział Domenicali. - Jednak z drugiej strony, jeśli pomyśli się o grupie wiekowej, która jest bardziej zaangażowana w tego typu głosowanie, nie może dziwić popularność Lando.

- On ma do nich zupełnie nowe podejście i to też się liczy. Jest blisko ludzi, którzy go obserwują. Takie jest moje zdanie.

Domenicali dodał również, że cieszy go popularność kierowców młodego pokolenia.

- Nie chciałbym nadawać temu większego znaczenia niż to warte, ale uważam, że to - o czym od dawna mówię - znak, iż nie musimy się martwić przyszłością jeśli chodzi o kierowców. Mamy niesamowitą grupę bardzo utalentowanych, młodych zawodników i to wartość Formuły 1 - zapewnił Stefano Domenicali.