Ferrari ze względu na zalety F1-75 w wolnych i średnich zakrętach uważane jest za faworyta weekendu na ulicach Monte Carlo. Piątkowe treningi potwierdziły te zapowiedzi. W drugim Charles Leclerc i Carlos Sainz zajęli szczyt tabeli wyników, a przewaga nad Red Bullami sięgnęła prawie 0,4 s.

Podczas obu sesji lepszym w duecie z Milton Keynes był Perez. Meksykaninowi w FP1 brakowało do Leclerca jedynie 0,039 s. Strata w drugim była rozczarowującym zaskoczeniem dla RBR.

- Generalnie wydaje się, że trochę nam brakuje do Ferrari - przyznał Perez. - Wyglądają na naprawdę mocnych. Przeanalizujemy dane i zobaczymy, co można zrobić, ale byli dziś bardzo szybcy.

- Jesteśmy trochę zaskoczeni rozmiarem straty. Spodziewaliśmy się ich przewagi, ale nie aż takiej. Oznacza to, że mamy wiele pracy i zobaczymy jutro. Liczy się to, co wydarzy się w Q3.

Z kolei Max Verstappen narzekał na ustawienia samochodu. Zmiany dokonane przed drugim treningiem nie okazały się trafione.

- Jeśli poprawimy balans, będziemy mogli trochę bardziej atakować zakręty. Oczywiście wtedy czasy będą lepsze. Wyraźnie widać, że w porównaniu z Ferrari musimy znaleźć jeszcze trochę tempa. Teraz wszystko zależy od wyregulowania i poprawy balansu.

- Z tymi nowymi samochodami odczucia na torze są inne. Bolidy są nieco cięższe i wolniejsze. Z powodu sztywności bardziej również podskakują - wyjaśnił Max Verstappen.

