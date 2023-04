Wraz z finiszem minionego sezonu Vettel zakończył swoją trwającą piętnaście lat karierę w Formule 1. Dwie ostatnie kampanie spędził w barwach Astona Martina, jednak forma samochodów rodem z Silverstone nie pozwalała na walkę w czołówce. W ciągu tych dwóch lat czterokrotny mistrz świata zaledwie raz zmieścił się w trójce. Drugiego podium oficjalnie pozbawiła do dyskwalifikacja.

Odejście Vettela z F1 oraz Astona Martina zbiegło się w czasie z eksplozją formy brytyjskiej ekipy. AMR23 jest w czołówce stawki, a Fernando Alonso w trzech pierwszych wyścigach sezonu trzykrotnie stał na podium.

Jednak Krack uważa, że Vettel może przypisać sobie trochę zasług:

- Myślę, że aktualna forma samochodu to też jego zasługa. Odbyliśmy w zeszłym roku bardzo, bardzo dużo spotkań, a on przekazał nam ważne wskazówki: „Zróbcie to i to, albo nie róbcie tego.”

- Sądzę więc, że ma tutaj swoje zasługi.

Pytany czy Vettel zbyt wcześnie zakończył karierę, Krack odparł: - Cóż, czy za wcześnie, czy za późno... O to musicie spytać jego.

- Trzeba szanować decyzję, którą podjął. Długo się nad nią zastanawiał. Skoro ją podjął, my musieliśmy się dostosować i on również. A czy żałuje, czy nie, sądzę, że jego powinniście spytać.

Aston Martin z 65 punktami jest drugi w tabeli konstruktorów. Wśród kierowców Fernando Alonso jest trzeci [45], a Lance Stroll szósty [20].