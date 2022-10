George Russell i Nyck de Vries po raz pierwszy spotkali się w kartingu, choć jeździli w innych kategoriach. Natomiast rywalizowali ze sobą w sezonie 2018 w Formule 2. Russell wygrał wówczas tamtą kampanię, pokonując Lando Norrisa, Alexa Albona i de Vriesa.

De Vries prowadził rozmowy z kilkoma zespołami na temat możliwości startów w królowej sportów motorowych w 2022 roku, ale bez powodzenia. Jednak gdy zastąpił Alexa Albona w Williamsie, podczas wrześniowego Grand Prix Włoch, jego bardzo udany występ sprawił, że znalazł się na pierwszych miejscach list kandydatów do kilku ekip, w tym do AlphaTauri, gdzie ostatecznie zajmie miejsce Pierre’a Gasly’ego przechodzącego do Alpine.

- Spośród chłopaków z kartingu, Nyck był jedynym, który nie trafił do F1, choć zasługiwał, aby ścigać się w królowej sportów motorowych - mówił Russell dla Motorsport.com pytany o Holendra.

- Z grupy pięciu zawodników z czasów kartingu, w której byłem ja, Alex Albon, Max Verstappen, Charles Leclerc i de Vries, kiedy mieliśmy 11-12 lat, tylko Nyck nie dostał się do Formuły 1, więc cieszę się, że wreszcie mu się udało - kontynuował.

Zapytany, czy uważa teraz de Vriesa za jeszcze lepszego kierowcę, w oparciu o ich współpracę w Mercedesie, Russell zaznaczył: - Zawsze wysoko ceniłem Nycka. W kartingu ciężko było go pokonać. Wtedy nigdy nie ścigałem się z nim bezpośrednio, ale z nas wszystkich był najbardziej utytułowany.

- Moje uznanie dla niego nigdy nie zmalało. Myślę, że aby awansować do Formuły 1, trzeba znaleźć się w odpowiednim miejscu, we właściwym czasie. Gwiazdy mu nie sprzyjały, ale w Monzy to się zmieniło. Czasem tak bywa. Wreszcie za jednym zamachem zrekompensował pecha i pomyłki z ostatnich lat - mówił dalej Brytyjczyk.

De Vries na początku przyszłego roku będzie obchodził 28 urodziny. Na swoim koncie ma już duże doświadczenie w różnych kategoriach sportów motorowych.

- Jestem ciekaw, jak sobie poradzi. Nie mam wątpliwości, że będzie dobrze się spisywał. Ma wszystko, aby stać się świetnym kierowcą F1 - podsumował.

Z opinią Russella zgodził się reprezentant McLarena - Lando Norris.

- To wyraźnie bardzo dobry kierowca - przekazał Norris. - Udowodnił to już w kartingu. Dominował wtedy, do tego jest mistrzem świata Formuły E oraz triumfował w wielu innych seriach.

- Zasłużył na awans, wykonał dobrą robotę w Monzy, kiedy wskoczył do bolidu. Udowodnił swoją wartość i w przyszłym roku zobaczymy, co potrafi - podsumował.

