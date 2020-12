Zasmucony Albon myśli o powrocie

Po wielu miesiącach niepewności w piątek stało się jasne, że Albona zabraknie na polach startowych w 2021 roku. Taj stracił miejsce w Red Bull Racing na rzecz Sergio Pereza, zwolnionego z kolei przez Racing Point. Albon pozostanie związany z ekipą producenta energetyków, wypełniając rolę kierowcy rezerwowego.

Reagując na decyzję RBR, Albon napisał w mediach społecznościowych:

- Nie będę kłamał. To boli - przyznał 24-latek. - Dałem z siebie wszystko, ale to nie wystarczyło. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy wspierali mnie w tym roku, zwłaszcza kibicom z Tajlandii.

- Spotykałem się z różnymi opiniami, ale wy zawsze staliście za mną. Nie poddaję się. Poświęciłem temu życie i nie pozwolę, żeby to się tak skończyło. Mam wiele do zaoferowania i koncentruję się na powrocie w 2022 roku, by ponownie pokazać tajską flagę.

Albon zakończył sezon na siódmym miejscu w klasyfikacji indywidualnej, zgromadziwszy 109 punktów mniej niż zespołowy kolega, Max Verstappen. Taj dwukrotnie stanął na podium - w Grand Prix Toskanii i Grand Prix Bahrajnu.