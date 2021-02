Zbyt duża przewaga Mercedesa

Ferrari ma za sobą nieudany sezon. Słabe osiągi SF1000 sprawiły, że Scuderia nie tylko nie nawiązała walki z Mercedesem, ale osunęła się do środka stawki, zajmując szóste miejsce wśród konstruktorów. Żaden z kierowców: ani Charles Leclerc, ani Sebastien Vettel nie wygrał wyścigu.

Nadrobienie dystansu już w 2021 roku może być niemożliwe. Przepisy techniczne w dużej mierze zostały niezmienione, a zespoły mają określoną liczbę „żetonów” na wprowadzenie modyfikacji. Binotto uważa, że strata do Mercedesa jest zbyt duża.

- Szczerze mówiąc, strata do najlepszego zespołu jest bardzo duża i jej nie odrobimy - cytuje Binotto serwis GPFans. - Jeśli chodzi o [pojedyncze] zwycięstwa, nigdy nie wiesz, co wydarzy się w trakcie sezonu czy wyścigu. Gdyby pojawiła się taka okazja, miejmy nadzieję, że ją wykorzystamy.

- Poczekajmy i przekonamy się. To właśnie jest wspaniałe w Formule 1. Ta niepewność. Bardzo ciężko pracujemy i dajemy z siebie wszystko. W marcu przekonamy się, w jakim stopniu będziemy konkurencyjni.

Ferrari było w centrum uwagi nie tylko ze względu na osiągi, ale i zaskakujące decyzje dotyczące składu. Nie przedłużono umowy z Sebastianem Vettelem. Do zespołu dołączył Carlos Sainz.

- Mam nadzieję, że zobaczę go na podium. Myślę, że to nawet nie zależy od niego, ale od samochodu. Jeśli samochód będzie wystarczająco dobry, on zaliczy mocne wyścigi i stanie na podium.

- Jest bardzo młodym kierowcą. To nasz najmłodszy skład od 1968 roku. Zwykle dokonujemy takich wyborów z myślą o więcej niż dwóch latach. Próbujemy stworzyć solidne fundamenty na przyszłość. Mamy nadzieję, że Carlos odnowi kontrakt i zostanie z nami na kolejne lata - zakończył Mattia Binotto.