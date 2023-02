Drużyna z Woking od momentu premiery MCL60 nie ukrywała, że nie jest do końca zadowolona z początkowej specyfikacji bolidu, który nie jest zbyt konkurencyjny w przedsezonowych testach w Bahrajnie.

Nie jest pewne, z jakimi trudnościami zespół będzie musiał się zmierzyć podczas otwarcia sezonu w przyszłym tygodniu, ale ulepszenia zaplanowane na Grand Prix Azerbejdżanu mają pomóc w odwróceniu sytuacji.

Zak Brown ujawnił w piątek, że zespół nie osiągnął celów rozwojowych dla samochodu, a szef zespołu, Andrea Stella, wyjawił więcej informacji na temat tego, co poszło nie tak.

Sugeruje on, że największym utrudnieniem w tej chwili jest słaba wydajność aerodynamiczna, co oznacza, że ​​bolid wytwarza zbyt duży opór w stosunku do ustalonego poziomu siły docisku.

Czytaj również: McLaren przyznaje się do porażki

- W zeszłym roku mieliśmy jasne cele w zakresie rozwoju. Dotyczyły one wydajności aerodynamicznej. Chodzi o zmiany związane z eksploatacją opon, a także inne cele mające poprawić balans. Większość tych celów została spełniona, ale wydajność aerodynamiczna wciąż nie jest taka, jak byśmy sobie tego życzyli - wyjaśnił Stella.

Andrea Stella powiedział, że forma McLarena w testach nie jest szokiem, ponieważ była zgodna z tym, co mówiły dane z fabryki w ostatnich tygodniach.

- Myślę, że na podstawie tego, co widziałem w ciągu tych dwóch dni, nasz występ jest prawie taki, jak się spodziewałem. Dane korelują z tym, czego oczekiwaliśmy z aerodynamicznego punktu widzenia - przyznał szef zespołu.

Czytaj również: Niewielkie problemy McLarena

- Wiemy, że mamy pracę do wykonania. Ale jeśli pomyślimy o sezonie, jest on długi i mogą występować różnice. Wiemy, że tempo rozwoju jest dobre. Na tym się skupiamy. Myślę, że na początku sezonu będzie trzeba być realistą. Ale jeśli chodzi o perspektywę sezonu, pozostajemy optymistami - dodał Stella.

Zapytany, jakie są oczekiwania przed Grand Prix Bahrajnu, Andrea Stella przyznał, że bycie w środku stawki oznacza takie samo ryzyko odpadnięcia po Q1, jak i możliwość awansu do Q3.

- Myślę, że ponownie zobaczymy, że środek stawki jest bardzo zwarty. Oznacza to, że jeśli nie wykonasz wystarczająco dobrej roboty, możesz mieć trudności z wydostaniem się z Q1. Jednocześnie możesz być pretendentem do Q3. Naszym celem na cały sezon jest bycie w pierwszej czwórce. W tej chwili niekoniecznie mieścimy się w tym przedziale - podsumował Stella.

Oscar Piastri, McLaren 1 / 5 Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren 2 / 5 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 3 / 5 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 4 / 5 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 5 / 5 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images