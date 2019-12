Zdegustowany Gasly

Uderzenie przez bolid Strolla spowodowało obrót STR14 Gasly'ego, a na dodatek lewy przód samochodu Francuza ucierpiał przez kontakt z innym autem Racing Point, prowadzonym przez Sergio Pereza.

Uszkodzeniu uległo przednie skrzydło oraz nos i choć Gasly dojechał do alei serwisowej, to zanim wymieniono wszystkie części, strata przekroczyła jedno okrążenie. Szansa na punkty była niemal zerowa, więc Carlos Sainz w samej końcówce zepchnął młodego kierowcę Toro Rosso na siódmą pozycję w klasyfikacji sezonu.

W rozmowie z Canal+, Gasly powiedział: - Jestem zdegustowany i oburzony tym co się stało, ponieważ wyraźnie mieliśmy potencjał do utrzymania szóstego miejsca. To denerwujące, gdy takie rzeczy się zdarzają.

Zawodnik zrzucił również odpowiedzialność za incydent na rywala z Kanady: - Mając go [Strolla] za sobą jest 50 procent szansy, że coś pójdzie nie tak.

- Do bani, naprawdę do bani, ponieważ mieliśmy dobre tempo, dobry samochód i dobrze pracowaliśmy przez cały weekend. Widzimy co było możliwe, co zrobił Sainz i gdzie skończył Daniił [Kwiat]. Wyraźnie był potencjał na dobry wynik.

Gasly powtórzył swoje stanowisko także w kolejnej sesji wywiadów, mówiąc, iż z tego co do tej pory widział w powtórkach, to Stroll zawinił.

- Podczas finału sezonu miałem zepsuty wyścig już w pierwszym zakręcie. To denerwujące. Strata jednego okrążenia do najlepszych była pokaźna i przez cały czas modliłem się w zasadzie o samochód bezpieczeństwa - podsumował Pierre Gasly.