Valtteri Bottas był najszybszy w drugim i trzecim treningu. Jednak podczas kwalifikacji Fin już się nie wyróżniał na tle stawki, kończąc ostatecznie sesję na trzeciej pozycji.

Kierowca Mercedesa przyznał, że nie czuł się komfortowo w swoim bolidzie i trudno mu było dorównać swojemu koledze z zespołu.

- Do tej pory to był dobry weekend. Niestety w kwalifikacjach coś się zepsuło. Wczoraj czułem się świetnie za kierownicą, a dzisiaj nie wiem, co się wydarzyło. Podczas trzeciego treningu wiał inny wiatr, chociaż nadal byłem najszybszy na torze - stwierdził.

Bottas przyznał, że na początku kwalifikacji miał problemy z dogrzaniem ogumienia.

- Zmagałem się z oponami, z czym nie miałem problemu w piątek. Musimy przyjrzeć się, co się stało, czuję się przez to zdezorientowany - podsumował.

Lewis Hamilton w przeciwieństwie do Fina wprowadził dzisiaj kilka zmian w swoim bolidzie, które przyniosły pozytywny efekt w postaci pole position.

- Poprawki wprowadzone podczas trzeciego treningu podziałały. Jestem wdzięczny za czas, który poświęcili inżynierowie, abym mógł dzisiaj tu być. Moje ostatnie okrążenie było genialne - powiedział siedmiokrotny mistrz świata.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images