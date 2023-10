Red Bull podczas Grand Prix Japonii przypieczętował tegoroczny tytuł mistrzowski konstruktorów, podczas gdy Verstappen zapewnił sobie trzecie mistrzostwo świata kierowców podczas sprintu w Katarze, kiedy dojechał w wyścigu na drugim miejscu po pierwszym zwycięstwie w Formule 1 Oscara Piastriego.

Trzykrotny już mistrz świata zapowiada, że pomimo wypełnienia już wszystkich celów przedstawionych przez siebie i zespół na ten sezon nie zamierza odpuszczać i nadal będzie jeździł na najwyższym poziomie, przygotowując się do każdego z weekendów tak, jak dotychczas.

- Dla mnie [wywalczenie podwójnego tytułu] nic nie zmienia. Nadal chcę dać z siebie wszystko i wygrywać podczas wszystkich weekendów do końca sezonu. Oznacza to, że mój sposób myślenia i podejście do weekendów wyścigowych w ogóle się nie zmienia. Zdecydowanie nie jestem kimś, kto podejdzie do tego na luzie.

- Oczywiście zawsze miło jest mieć trochę wolnego, ale kiedy już mam wystarczająco dużo wolnego czasu to nie mogę się doczekać kolejnych wyścigów.

Verstappen dostał również bardzo ciekawe pytanie na temat tego, co uważa o dominacji jednego kierowcy i jednego zespołu z perspektywy kierowcy oraz kibica.

- To zależy od tego, czy jesteś osobą, która dominuje, czy nie. Jeśli nie jesteś osobą dominującą, to oczywiście nie jest to takie miłe. Jednak jeśli jesteś osobą dominującą, to jest to piękna rzecz. Jako sportowiec robisz wszystko, co w twojej mocy, aby wygrywać wszystkie wyścigi, a kiedy w końcu dostajesz szansę, robisz wszystko, co w twojej mocy, aby utrzymać to tak długo, jak tylko to możliwe.

- Z perspektywy fana osoby dominującej też byłbym zadowolony. Natomiast w sytuacji, w której nie byłbym fanem konkretnej osoby lub zespołu, to wydaje mi się to mniej ekscytujące. Ostatecznie trzeba spojrzeć na występ i nie myśleć, że to tylko nudna dominacja. Zawsze będą różne opinie na ten temat. Niektórzy ludzie nie potrafią docenić dominacji lub po prostu nie chcą jej doceniać, to też jest istotna różnica...

Holender w związku z kolejnym weekendem wyścigowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki dostał pytanie o to, czy trzy wyścigi w przeprowadzane w jednym państwie mają rację bytu.

- Myślę, że to całkiem normalne, że mamy dwa lub trzy wyścigi w USA. To jest ogromny kraj, nawet jeśli porównamy go z kontynentem europejskim i wszystkimi wyścigami, które tam mamy. Myślę więc, że to sprawiedliwe, że mamy tu również dwa lub trzy wyścigi.

- Jeśli chodzi o tory, to z pewnością Austin jest świetnym torem zarówno dla mnie, jak i zespołu. Przechodząc do Miami, myślę, że bardziej chodzi o okolicę i środowisko niż o sam tor. Sama nitka toru jest w porządku, ale to nie jest moje ulubione Grand Prix. Nie mam za to pojęcia, co nas czeka w Vegas. Zazwyczaj do Vegas jedzie się po coś innego niż wyścigi, ale zobaczymy jak to będzie wyglądać.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing and Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri