Zegarek zaprojektowany przez Giorgio Piolę

Główny artysta techniczny Formuły 1, Giorgio Piola, uruchomił nową kampanię na platformie Kickstarter.

Piola, która uczestniczył w największej ilości grand prix niż ktokolwiek inny w historii, wprowadził na rynek swoją najnowszą linię zegarków - kolekcję SPEEDTRAP, która jest oferowana poprzez stronę crowdfundingową Kickstarter.

Przez cały czas trwania kampanii, zegarek Piola SPEEDTRAP można nabyć od ceny 400 dolarów.

Do produkcji zegarków wykorzystano mechanizmy montowane w Szwajcarii, z dumą noszące sygnaturę "Swiss Made".

Mechanizm Ronda 5040.D mierzy dziesiąte części sekundy, sekundy i minuty i zawiera zarówno tarczę z datą jak i sekundnikiem. Szkiełko zegarka jest pokryte anty-refleksyjną powłoką z odpornego na uszkodzenia szafiru, a koperta wykonana jest ze stali nierdzewnej klasy chirurgicznej.

Kolekcja Speedtrap będzie dostępna w kolorze czarnym, niebieskim, zielonym, czerwonym i żółtym.

Każdy zegarek będzie również wyposażony w dwa dodatkowe paski, które można łatwo wymienić w dowolnym momencie.

Każdy kupujący w bonusie otrzyma również ekskluzywny prezent inspirowany Formułą 1.

- Istnieje wiele podobieństw między światem wyścigów samochodowych, a światem zegarków. Oba opierają się na inżynierii mechanicznej, wydajności i pięknie - powiedział Piola.

- Moja kariera związana z Formułą 1 i moja miłość do zegarków zainspirowały mnie do przełożenia pasji do wyścigów na ten projekt. Chcę dać moim fanom i wszystkim tym, którzy kochają sporty motorowe, możliwość posiadania zegarka, który odzwierciedla precyzję, podekscytowanie i piękno, które uczyniły z nich fanów Formuły 1 - dodał.